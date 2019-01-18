У Луцьку вперше створили екологічний фонд для турботи про довкілля

Про охорону довкілля у суспільстві говорять багато, однак часто усе зводиться лише до розмов. Ані коштів, ні ефективних проектів на реалізацію екологічних програм зазвичай не вистачає. Змінити ситуацію і реально вирішувати екологічні проблеми Луцька та навколишніх прилеглих територій вирішили на підприємстві «Луцькводоканал». Тут розробили механізм залучення коштів, які будуть спрямовані безпосередньо на екологічні проекти та охорону навколишнього середовища, серед яких – очищення каналізаційних мереж, озонування повітря на КНС, покращення умов праці робітників, які працюють в шкідливих умовах, зниження рівня шкідливих викидів та здійснення ряду інших заходів, які мають сприяти покращенню екологічної ситуації в Луцьку та в системах водовідведення підприємства.

Головний принцип, від якого залежить успіх екологічних заходів, умовно називається: «забруднювач платить». Тобто будь-яке підприємство чи підприємець несуть фінансову відповідальність за забруднення навколишнього середовища, за порушення екологічних вимог. Суб’єкти господарювання сплачують додаткові кошти за послуги, які вони отримують від КП «Луцькводоканал», і саме ці кошти спрямовуються у спеціальний фонд, а в подальшому використовуються цілеспрямовано на вирішення екологічних питань.

Значна кількість свідомих представників бізнесу Луцька вже підписали угоди з КП «Луцькводоканал», згідно з якими вони платитимуть більше за послуги водовідведення, які надає підприємство. Додаткові фінансові надходження будуть спрямовані у новий екологічний фонд КП «Луцькводоканал» – «Е go2020». Фонд працюватиме відкрито і прозоро, а кошти, які надходитимуть на його рахунок, будуть використані виключно на екологічні заходи, які будуть впроваджуватися на об’єктах підприємства та у місті Луцьку.

Рахунок фонду буде відкритим і доступним для усіх. Кожен, хто зацікавлений у покращенні екологічної ситуації в місті, зможе робити внески до фонду. Одним із перших заходів, які будуть реалізовані за допомогою залучених коштів, буде встановлення озонування і очищення повітря, що мінімізує неприємні запахи на каналізаційно-насосних станціях. Такі проекти уже перебувають в розробці. Також заплановано заходи для відновлення пропускної здатності каналізаційних мереж.

Створення екологічного фонду – це перший випадок на Волині, а можливо і в Україні, коли підприємство створює законодавчий механізм залучення коштів і реалізації програм для збереження довкілля. Навіть якщо побутові споживачі послуг КП «Луцькводоканал» за бажанням вноситимуть у фонд по одній гривні кожного місяця, це вже дозволить залучити 1 млн грн в рік на здійснення екологічних заходів. Якщо сума внесених коштів перевищуватиме 25 тис грн від однієї особи або бізнесмена, то за бажанням цього благодійника інформація про нього буде розміщена в ЗМІ. Також «Луцькводоканал» забезпечить виконання необхідних робіт, якщо ініціативні громадяни чи бізнесмени запропонують актуальний екологічний проект і кошти на його реалізацію. Звісно, головним фінансовим донором для впровадження екологічно важливих заходів стане саме підприємство «Луцькводоканал». Наразі фонд «E go2020» уже створено, затверджено основні положення про діяльність фонду. Про заходи екологічного спрямування підприємство інформуватиме громадськість і кожен зможе долучитися до їх реалізації. Перші внески у фонд від підприємства КП «Луцькводоканал» заплановані уже в лютому. Це фактично стане початком реальної роботи фонду.

Наразі велика кількість суб’єктів господарювання із розумінням поставилися до такого підходу, та готові сплачувати додаткові кошти на провадження екологічних заходів і турботу про довкілля.