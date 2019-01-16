На Волині правоохоронці ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми

У пункті пропуску «Ягодин» затримали 29-річного громадянина України та 31-річного громадянина Республіки Вірменія.

Сьогодні вночі співробітники поліції Волині спільно із оперативними підрозділами Північного регіонального управління Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури області, із залученням спецпідрозділів «КОРД» Нацполіції та «Дозор» ДПС України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» затримали 29-річного громадянина України та 31-річного громадянина Республіки Вірменія, під час спроби вивозу ними закордон трьох громадянок України. Зловмисники вивозили жінок з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.

«Працівниками підрозділу з боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП у Волинській області під час перетину державного кордону було затримано фігурантів, котрі намагалися вивезти трьох громадянок України з метою сексуальної експлуатації в Німеччині.

На даний час двоє фігурантів затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України», – розповів керівник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми поліції Волині Олександр Мельничук.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми спільно із слідчим слідчого управління волинської поліції затримали 27-річного жителя Володимира-Волинського, який із січня по травень 2016 року завербував та перемістив до Республіки Білорусь чотирьох волинян.

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