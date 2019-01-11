У Луцьку відбудеться презентація проекту «1429: Зїзд європейських монархів у Луцьку”

16 січня о 15.00 в приміщенні Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2) відбудеться презентація просвітницького проекту «1429: З’їзд європейських монархів у Луцьку».

У 2019 році Луцьк відзначає 590-річницю З’їзду. Дехто надає цій події надзвичайної ваги, інші ‒ ставляться скептично. Але незаперечним є той факт, що для Луцька З’їзд європейських монархів став історичною віхою, адже після нього місто здобуло європейське визнання.

Про події З’їзду за останні два століття написано чимало наукових праць, як українськими, так і іноземними авторами. Тема З’їзду стала сюжетом художніх книг та полотен. Але повного розуміння значення і його історичної ваги досі немає. Для того, аби зрозуміти епоху, у яку відбулась ця подія, її історичні, політичні, культурні передумови, управління туризму і промоції міста спільно з КП «Центр туристичної інформації та послуг», а також з Волинським краєзнавчим музеєм та його відділами, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, за підтримки краєзнавців та істориків започатковує просвітницький проект публічних лекцій, екскурсій, виставок, квестів «1429: З’їзд європейських монархів у Луцьку». Упродовж року в лучан і гостей міста буде унікальна можливість дізнатись, для чого був організований З’їзд, чому він відбувся саме у Луцьку, про видатних особистостей того періоду, тогочасне суспільство, політику, релігію, культуру, музику, живопис, моду та кухню тощо.

Науковці, дослідники, краєзнавці розповідатимуть найцікавіші факти про цю подію та навколо неї. У команді проекту: кандидат історичних наук, директор Центру туристичної інформації та послуг Оксана Штанько, заступник декана факультету з інноваційно-ґрантової міжнародної співпраці СНУ ім. Лесі Українки, старший викладач кафедри документознавства і музейної справи Тетяна Яцечко-Блаженко, дослідник історії караїмів на Волині Володимир Шабаровський, краєзнавець, головний редактор інтернет видання «Хроніки Любарта» Олександр Котис, історик, начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Петро Троневич, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України СНУ ім. Лесі Українки Сергій Панишко, завідувач відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею Тарас Верба, докторант НМАУ ім. П. І. Чайковського Іван Кузьмінський та багато інших цікавих особистостей.

Ініціатори проекту — управління туризму та промоції міста Луцької міської ради та КП «Центр туристичної інформації та послуг».

Запрошуємо усіх долучитись до величних сторінок історії славетного Лучеська!