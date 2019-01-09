Поліція Волині завершила досудове розслідування незаконної діяльності організованої групи наркоторговців

Слідчі головного управління Національної поліції у Волинській області завершили досудове слідство щодо незаконної діяльності організованої групи лучан, котрі займалися збутом амфетаміну на території обласного центру та Луцького району. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, в червні 2018 року, під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання п’яти фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили майже один кілограм амфетаміну, вартість якого на чорному ринку становить 450 тис. грн.. Усім зловмисникам оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Двом фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 307 та ч2 ст. 306 Кримінального кодексу України, двом – за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, ще одному – за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

За скоєння злочинів їм загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.