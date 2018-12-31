На Волині стартував виборчий процес з виборів Президента України

31 грудня 2018 року розпочинається виборчий процес щодо проведення виборів Президента України. Вибори призначили на 31 березня 2019 року відповідно до постанови Верховної Ради від 26 листопада 2018 року, яку підтримали 298 народних депутатів.

З огляду на це, представники Громадянської мережі ОПОРА розпочинають кампанію спостереження за президентськими виборами на території усіх п’яти виборчих округів, які ЦВК визначила на території Волинської області.

Громадське спостереження є невід’ємною частиною демократичних та прозорих виборів і не може бути повноцінно реалізоване ззовні. Тому важливою є роль спостерігача як суб’єкта виборчого процесу. Громадянська мережа ОПОРА ставить перед собою завдання не лише надати об’єктивну оцінку процесу підготовки та проведення виборів Президента України, а також запобігти порученням виборчого законодавства.

Статус офіційного спостерігача дає низку важелів. А саме: право присутності на засіданнях виборчої комісії та інших відкритих заходах, пов’язаних з виборчим процесом; право підпису на протоколах та отримання їх копії, що посилює контроль за достовірністю внесених даних; право на оскарження порушення виборчого законодавства до відповідних виборчих комісій або суду, що сприяє зупиненню протиправних дій та притягненню до відповідальності.

Нагадаємо, що з моменту призначення виборів відповідно до постанови ВР, Центральна Виборча Комісія уже затвердила кількість округів та їх межі, план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (Постанова №250 від 20.12.2018), а також порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (Постанова №252 від 20.12.2018)