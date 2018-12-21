На волині нагороджено кращих людей 2018

На Волині проживає багато достойних людей, котрі щодня докладають максимум зусиль, аби ми жили краще. Прийшов час подякувати тим, завдяки кому ми можемо радіти новому дню та людям, які своєю невтомною працею зробили значний внесок у розбудову волинського краю.

Церемонію нагородження прикрасили переможець шоу «Х-фактор» Олександр Порядинський, співачка Уляна Степаненко, суперфіналістка талант-шоу «Голос. Діти» Єлизавета Яковенко, музичний гурт «Пластилін», бандуристка Ірина Котлицька, «Spivanochka Show» (керівник – Тетяна Ярошик). Ведучі вечора – Сергій Скулинець та Людмила Натанчук.

Організатори дійства не стоять осторонь подій державного значення та прагнуть підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність. Наша держава повинна знати своїх героїв, тому в рамках дійства було нагороджено героїв АТО. У номінації «Герої XXI століття» перемогу отримали:

Павло Чайка – капітан, заступник начальника відділу організації приймання речового майна, повний кавалер ордену «За мужність», народний герой України.

АТО для військового з позивним «Сігл» розпочалося ще у березні 2014-го року, коли він у складі 79-ої бригади вирушив на кордон із Кримом. А далі бригаду перекинули на Схід. Перше поранення Павло отримав у червні 2014 року, коли намагався врятувати товариша. «Сігл» пройшов Дебальцівську м'ясорубку і двічі вистояв у Донецькому аеропорті. Про те, як молодий командир розвідки 79-ої бригади викрав з Марʼїнки «сепарський» КамАЗ, як після важкого поранення, не долікувавшись, втік з госпіталю на передову, – знає чи не уся Україна. Павло Чайка – повний кавалер ордена «За мужність», третій за час проведення АТО/ ООС.

Майя Москвич – ветеран війни з Росією, старший лейтенант поліції, призерка міжнародних спортивних змагань в паралімпійському стилі «Ігри нескорених».

У грудні 2013 року Майя Москвич була серед організаторів акції, коли з приміщення

облради винесли портрети президента Віктора Януковича. За «хуліганські дії» дівчину посадили під домашній арешт. 2014 року Майя пішла добровольцем в АТО у складі батальйону Національної гвардії імені генерала Сергія Кульчицького. Згодом служила в розвідувальному батальйоні «Гарпун». 2015-го підрозділ розформували. Його бійці ввійшли до полку поліції особливого призначення «Миротворець». Цього року у складі збірної України на Іграх нескорених дівчина виборола 2 золота в стрільбі з лука в Сіднеї.

Надія Кононова – старший сержант, фельдшер зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 14-ї ОМБР.

З 2014-го операційна медична сестра медичної роти 51 ОМБР перебуває у зоні АТО. В складі операційної групи, разом з лікарями-хірургами під постійним вогнем надавала допомогу в проведенні більш як декілька сотень операцій. Жінка-медик не залишала ні на хвилину польової операційної на першій лінії оборони. Надія Кононова по теперішній час виконує бойові завдання в складі зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. За весь цей період побувала в найгарячіших точках: Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Щастя, Станиця Луганська. Дівчина зізнається: буде на війні до останнього, бо на фронті вона для бійців – надія на життя.

Павло Ковальський – старший солдат, старший стрілець 128-ї бригади.

Павло Ковальський добровольцем пішов у військомат та був відправлений у зону проведення АТО у складі 1-го батальйону 51 ОМБР на посаді гранатометника. Воював також у складі 128 окремої гірсько-піхотної бригади. Учасник військових операції під Красноармійськом, Маріуполем, Амросіївкою, Савур-Могилою, Чорнухіним, Дебальцевим. У важких боях під Дебальцевим був поранений. Після демобілізації почав займатись активною громадською та волонтерською діяльністю. Співзасновник ГС «Спілка воїнів АТО Волині». Був нагороджений орденом 51 ОМБР «За мужність та відвагу», відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції», медаллю «Захисник Вітчизни», орденом «Єдність та воля», медаллю «За службу державі», медаллю «За гідність та патріотизм».

Віталій Манченко – командир відділення ремонтного батальйону, старший майстер 51-ї ОМБР.

У 2014 році у 1 хвилі мобілізації був призваний до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях на сході України у складі 51 окремої механізованої бригади на посаді командира відділення. Військове звання – солдат. Після демобілізації активно включився у громадське життя Луцька, працюючи волонтером у десятках благодійних проектах ГІ «Меценати для солдата». Віталій – засновник та капітан футбольного клубу «Волинь АТО», співзасновник футбольного клубу «Волинь YES». Нагороджений медаллю «За оборону рідної держави».

Сергій Торчинський – молодший сержант, 51 ОМБР.

З початком російської агресії проти України у 2014 році брав участь у бойових діях на сході України у складі 51 окремої механізованої бригади на посаді старшого стрільця. У запеклих боях з ворогом за контроль Савур-Могили у складі батальйону «Колос» отримав осколкове поранення шиї. Після тривалого лікування та реабілітації вступає до перших лав новоствореної патрульної поліції м. Луцька. Сергій веде активне громадське життя. У 2017 році здобуває першу медаль для України на Іграх нескорених в м. Торонто (Канада). Нагороджений почесним орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «Захисник Вітчизни», грамотою Кабінету Міністрів України.

Андрій Степасюк – солдат, розвідник-кулеметник 8-го окремого полку спеціального призначення.

Андрій Степасюк був призваний захищати Україну під час 4-ї хвилі мобілізації. В зоні АТО у складі полку спеціального призначення виконував завдання в Артемівську, Горлівці, Попасній. Після демобілізації активно включився у громадське життя Луцька: член громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині», співзасновник бігового клубу ГО «VIKING». Попри свою травму коліна, перенесену операцію та поставлений хрест лікарями на заняттях спортом, він захоплюється бігом і представляє Волинську область на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з бігу.

Богдан Оксентюк – капітан запасу національної гвардії України, інструктор з висотної і десантної підготовки окремого загону спеціального призначення.

Богдан – капітан запасу Національної гвардії України. Отримав поранення в зоні АТО, під Авдіївкою. В 2015 році під час розвідувальної операції потрапив під обстріл, в результаті – осколкове поранення в ліве стегно та екстрена евакуація. Після лікування почав реабілітацію та активні заняття спортом, щоб відновити здоров’я. Українский ветеран Богдан Оксентюк здобуває срібну та бронзову медалі на змаганнях «Ігри Нескорених» у Сіднеї. Участь в «Ігри Нескорених» для нього – це насамперед можливість показати іншим травмованим бійцям, що й після поранення можна продовжувати жити повноцінним життям.

Олег Кобилинський – майор, старший офіцер відділення по роботі з особовим складом 51-ї ОМБР, голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині.

У 2014 році капітан запасу Олег Кобилинський був призваний до лав Збройних Сил України на посаду старшого офіцера відділення по роботі з особовим складом. Під час проходження служби в зоні ведення бойових дій виконував обов'язки заступника командира бригади по роботі з особовим складом. 51-ї ОМБР. Після демобілізації майор Олег Кобилинський не зважаючи на тяжке захворювання активно включився у громадське життя Луцька. Олег – голова громадської організації «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині». Веде активну громадську діяльність щодо захисту прав учасників АТО/ ООС в м. Луцьку, є членом комісії щодо розгляду питань про співфінансування для придбання житла у м. Луцьку для учасників бойових дій за Програмою 50/ 50. Завдяки його зусиллям вдається позитивно вирішувати питання щодо надання допомоги учасникам бойових дій та членам їх родин.

Протоієрей Іван Гуреєв – військовий капелан, настоятель Свято-Михайлівського храму в селі Підгайці, заступник голови правління ГО «Військові капелани Волині».

Ще у 2015 році протоієрей Іван Гуреєв, не залишаючись байдужим, почав здійснювати волонтерські поїздки на схід. Отець Іван почав поєднувати капеланське і волонтерське служіння. Чоловік розумів, наскільки це важливо для тих, хто захищає суверенність нашої держави. Проте з часом розширив свою діяльність із допомоги бійцям до допомоги садочкам, школам, а також реабілітаційним центрам. Нині Іван Гуреєв здійснив понад 30 волонтерських поїздок. Лише три тижні тому він повернувся із ротації з Попасної. Там протоієрей ніс капеланське служіння у 14 -ій ОМБР. 25 жовтня 2018 року душпастир одержав відзнаку Президента України Петра Порошенка за волонтерську діяльність в Донецькій та Луганській областях.

Останні роки були нелегкими для нас та нашої країни. Але увесь цей час усі свідомі громадяни держави робили вагомий внесок у її розбудову. Кожен на своєму місці, у своїй сфері діяльності старався та досі намагається покращити рівень нашого життя не лише словами, гучними гаслами, а конкретними справами. Премією «Люди року-2018. Волинь» було нагороджено людей, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю. У наступних номінаціях перемогу отримали:

Добрі справи – керівник центру реабілітації учасників АТО, практик, кризовий психолог, волонтер Олена Звєрєва.

В 2014 році Олена Звєрєва стала волонтером медичної допомоги Революції гідності на Майдані (Скальпельна сотня) та створила Центр психологічної допомоги учасникам Майдану та членам сімей загиблих. Після Майдану вона не змогла залишатись осторонь проблем бійців та продовжила працювати практичним психологом у Волинській обласній психіатричній лікарні. З 2016 року Олена Звєрєва працює клінічним психологом центру реабілітації учасників АТО. Сьогодні Олена Звєрєва надає психологічну допомогу учасникам АТО, бере участь у проекті «Зігрій душу солдату», працює у мобільних группах швидкого реагування як кризовий психолог, проводить постійну роботу із сім’ями учасників АТО. Про добрі справи Олени Звєрєвої відомо не лише на Волині, а й в Україні. Нею надано сотні безкоштовних психологічних консультацій учасникам АТО/ ООС, членам їх родин, родинам загиблих Героїв на сході України у позаробочий час. Постійні виїзди у ролі кризового психолога на надзвичайні події з учасниками АТО/ ООС. Завдяки такій плідній, насиченій, самовідданій роботі було врятовано не одне людське життя наших захисників.

Лікар року – завідувач проктологічним відділенням Волинської обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук Олександр Зінчук.

Олександр Зінчук – завідувач проктологічним відділенням у Волинській обласній клінічній лікарні, кандидат медичних наук. Він один із перших в Україні почав використовувати гідроскальпель, який розтинає тканини водою, у боротьбі із онкологією. Цей метод фактично запозичений з авіації. Ця унікальна методика реально рятує життя у безнадійних випадках. Олександр Григорович уже прооперував за допомогою гідроскальпеля до півтори сотні хворих, а також демонструє та навчає цьому методу колег. Олександр Зінчук переконаний, що бути лікарем, хірургом, онкологом – це місія, яку не осягнути розумом та свідомістю, призначення, послане Богом, що потребує гіпервідповідальності, професіоналізму та ювелірної точності, адже «рак халтури не пробачає».

Подвиг року – юний герой-рятувальник Максим Павлович.

15 лютого 2018 року назавжди запам’ятає Максим Павлович, у цей день він вирішив зайнятися улюбленою справою та пішов порибалити на водосховище, що у Ковелі. Проте за декілька хвилин Максим почув крики про допомогу. Він повернувся і зрозумів, що у нього на очах тоне дитина. За секунду 15-річний хлопець став справжнім чоловіком, який, ризикуючи власним життям, рятує іншого. Схопив сокиру, яку взяв для прорубування льоду, і поспішив до потопаючого. Він підповз якомога ближче до малого хлопчика, який тримався руками за край льоду. Ще мить – і він подав дитині сокиру та рвучко витягнув з крижаної пастки. Біля берега обоє піднялися на ноги. Максим зняв з дитини мокру куртку, шапку, викрутив, віддав свою суху і відвів його додому. Мабуть, тільки тоді зрозумів, що сталося. Подвиг року – це той день, коли сила характеру Максима Павловича зберегла життя дитині.

Виправдана надія – майстер спорту України з важкої атлетики, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу, перший заступник регіонального відділення Національного олімпійського комітету, депутат Луцької міської ради, директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.

Авраменко Андрій Миколайович – син відомого заслуженого тренера України, працівника фізичної культури і спорту Миколи Григоровича Авраменка. За керівництва Андрія Авраменка обласна школа вищої спортивної майстерності здобула найбільше найвищих результатів за всю історію її існування, а це 26 років. Сьогодні вона нараховує 8 відділень з олімпійських видів спорту. У школі займається 141 спортсмен, з низ 86 є членами збірної команди України, в їхньому числі 4 заслужених майстра спорту України, 14 майстрів спорту міжнародного класу, 46 майстрів спорту, 30 кандидатів в майстри спорту України. Тренерський склад нараховує 24 тренерів-викладачів, з них 6 заслужених працівників фізичної культури та спорту України, 11 – заслужених тренерів України. Гордістю для Андрія Авраменка є й досягнення його вихованців. Рекордна кількість спортсменів Волинської школи вищої спортивної майстерності брало участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, а це 9 чоловік з Волині. За ініціативи та сприяння Андрія Миколайовича за останні 3 роки було відремонтовано 5 спортзалів у Волинській області, з них 4 зали важкої атлетики. А попереду Андрія точно чекають нові перемоги та досягнення, тому що він по-справжньому закоханий у справу, яку робить. Його волиняни по праву вважають виправданою надією.

Патріот рідного краю – народний депутат України Степан Івахів. За обранця народу нагороду отримав його помічник Павло Самолюк.

Виборці Ковельського, Старовижівського, Ратнівського та Шацького районів і міста Ковеля двічі поспіль обирають своїм народним представником у Верховній Раді України Степана Івахіва. І він свій для волинян. Благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині» підтримує місцеві громади, розвиток духовності, дитячого і професійного спорту, допомагає закладам освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту і церквам. За шість років роботи фонд «Патріоти Волині» виділив на благодійництво 100 мільйонів 163 тисячі 948 гривень. Пам’ятник «Борцям за волю України», набережна з пляжною зоною відпочинку, спортивні майданчики – це подарунки фонду тільки місту Ковелю. Степан Івахів продовжує проект «Збережи життя солдату», що був започаткований разом з Ігорем Єремеєвим та Ярославом Москаленком у 2014 році. Заснував і фінансував Ковельський центр допомоги мобілізованим, опікується проблемами атовців, ветеранами, родинами поранених і загиблих героїв. Народний депутат України провів 948 зустрічей в сільських і селищних радах свого округу, що є абсолютним рекордом у Верховній Раді. Він відмовився від депутатських пільг, а свою зарплату перераховує на потреби виборців. Тисячі людей підтверджують: Степан Івахів – справжній патріот рідного краю.

Продюсер року – президент «Асоціації сценічних мистецтв» у місті Луцьку, викладач вокалу та керівник вокального ансамблю «Співаночка» Луцької музичної школи №1 імені Фредерика Шопена, солістка естрадно-симфонічного оркестру Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г.Шевченка, засновник міжнародного творчого проекту «З любов’ю до України» Тетяна Ярошик.

За плечима Тетяни Ярошик вісімнадцять років досвіду роботи викладача вокалу, вже чотирнадцять років вона керує вокальним ансамблем «Співаночка». Працювала артисткою-вокалісткою Волинської обласної філармонії близько десяти років. Гордістю Тетяни Ярошик є велика кількість вихованці, серед яких лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, концертні напрацювання, представлення дитячої творчості України у міжнародних проектах. Особисті перемоги та перемоги вихованців народили ідею створення нового формату розкриття дитячих талантів - проект «Асоціація сценічних мистецтв», який є перспективою розвитку талановитої молоді та шляхом до успішного майбутнього у шоу-бізнесі! Новий формат «Асоціації сценічних мистецтв» стає новою можливістю сучасного та креативного розвитку дітей нашого міста, шансом багатогранно розкрити свій талант. На початку цього року прем’єрою «Зимового шоу» відбувся офіційний старт «Асоціації сценічних мистецтв», де усі учасники змогли по-справжньому відчути себе маленькими зірками на великій сцені.

Волонтер року – координатор міськрайонного інформаційно-координаційного центру «Волонтери Волині» Ігор Пініс.

Ігор Пініс – координатор міськрайонного інформаційно-координаційного центру «Волонтери Волині», співзасновник волонтерської сотні громадської організації «Комітет громадського спротиву», співзасновник «Центру допомоги 51 окремої механізованої бригади». Він активно допомагає українським військовим і саме Ігоря обрали керівником об’єднання «Волонтери Волині». Це об’єднання трьох десятків волонтерських груп, двох сотень людей, які реально займалися і займаються конкретною допомогою українській армії, біженцям із зони неоголошеної війни, родинам учасників бойових дій на Сході України. Ігор Пініс та його соратники стояли біля джерел створення Ковельського центру допомоги 51 бригаді. Завдяки їхній підтримці у Ковелі виділили найбільше на Волині землі для учасників АТО. Ігор Пініс пройшов три Майдани, і від самого початку воєнних дій на сході він організовує допомогу армії та добровольцям, часто – ризикуючи власним життям.

Міський голова року – Володимир-Волинський міський голова Петро Саганюк. За обранця народу нагороду отримав секретар міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський.

Рівно 20 років тому Петро Саганюк вперше обраний міським головою і з тих пір містяни 5 разів висловлювали йому свою довіру, обираючи на цю відповідальну посаду. Двічі визнаний «Людиною року» у номінації «Керівник», один з найкращих міських голів за версію Всеукраїнської газети «День», повний кавалер ордена «За заслуги». За час його каденції у місті Володимирі-Волинському було досягнуто значних успіхів у розбудові та покращенні міської інфраструктури, спорту, сфери освіти та охорони здоров'я. Саме завдяки його ініціативі створено Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир», побудовано спорткомплекс, школу для дітей з вадами слуху. Місто налагодило зв’язки з іноземними партнерами. Нині під постійною увагою і турботою міського голови перебувають і захисники України – 14-та окрема механізована бригада, зенітно-ракетний полк, який базується в місті, а також родини військовослужбовців. За час своїх п’яти каденцій на цій посаді, Петро Данилович здобув беззаперечний особистий авторитет серед жителів міста, що неабияк красномовно промовляє про результати його діяльності.

Правозахисник року – керівник апарату Луцького міськрайонного суду Волинської області Наталія Тимощук.

У Луцькому міськрайонному суді Волинської області Наталія Тимощук працює понад 10 років, а із 2013 року очолює аппарат Луцького міськрайонного суду Волинської області, який є одним із найбільших суддів нашої області. Ефективно та якісно, з високим ступенем самостійності, ініціативності здійснює організацію роботи суду. При управлінні коллективом Наталія Тимощук використовує інноваційні підходи, лідерські здібності, високий рівень відповідальності, формування командного духу. Вміло здійснює та забезпечує заходи, спрямовані на координацію роботи суду із органами судової влади, іншими органами влади, установами, організаціями, ЗМІ, громадянами. Наталія Тимощук забезпечує підвищення авторитету судової влади, підвищення правової освіти та правової свідомості населення, доступності суду, вживає заходи щодо захистугромадянами своїх конституційних прав та інтересів.

Громадський діяч року – підприємець, депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський.

Михайло Імберовський займає активну громадянську позицію у відстоюванні принципів відкритості влади та прозорості розподілу бюджетних коштів. За його ініціативи в обласній раді започатковано бюджетні слухання, на яких обговорюються проблеми освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших галузей виробничої і невиробничої сфер, визначаються основні напрямки розвитку, на які спрямовується фінансовий ресурс. Аудит комунальних підприємств обласної власності, запровадження прийому лікарняними закладами благодійних внесків від пацієнтів через платіжні термінали, надання кредитів на започаткування малого і середнього бізнесу під мінімальні відсотки, забезпечення дітей-сиріт бюджетним житлом, гуртування людей поважного віку до активної участі в громадській діяльності є повсякденними турботами Михайла Імберовського.

Проект року – видавництво книги В'ячеслав Хурсенко «Соколята». Автор проекту – голова благодійного фонду «Рідна Волинь» Дмитро Глазунов.

У грудні 2018 року більше сотні лучан зібралися на презентації книги «Соколята» про відомого українського співака В’ячеслава Хурсенка. Книга видана в рамках проекту «Честь маю» благодійного фонду «Рідна Волинь». Втілив задум такої збірки та мрію найближчої родини співака Дмитро Глазунов, який переконаний, що саме зараз так важливо читати ці вірші, тому що «у книзі є головне – віра, надія, любов. Те, що нам так потрібне! На презентацію завітали друзі, колеги та поціновувачі творчості співака з усієї країни. У книгу увійшли спогади відомих людей про нашого земляка, улюблені всіма вірші та пісні, а також поезія, що публікується вперше, яку він залишив нам на уривках аркушів. Книга «Соколята» – це лише невелика данина пам’яті нашому славетному волинянину В’ячеславу Хурсенку. В’ячеслав Хурсенко – ціла глиба таланту, людина, варта того, аби про неї пам’ятали.

Спортсмен року – заслужений майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону Юлія Батенкова-Бауман. Оскільки спортсменка зараз знаходиться у Фінляндії, де готується до п’ятої паралімпіади, нагороду замість неї на церемонії вручення отримав тренер Юлії – заслужений працівник фізкультури та спорту Володимир Гащин.

Юлія Батенкова-Бауман – п’ятиразова призерка Паралімпійських ігор 2006 року в Турині (Італія), чотириразова призерка Паралімпіади в 2010 році у Ванкувері (Канада), чотириразова призерка Паралімпіади в Сочі (Росія) 2014 року. Чемпіонка зимових Паралімпійських ігор 2018 року у Південній Кореї. На Кубку світу з біатлону та лижних перегонів у Німеччині здобула золоту та дві срібні медалі. Юлія показала найкращий результат серед дівчат. І все це незважаючи на те, що у 8 років внаслідок страшної аварії, у якій вона втратила маму та брата, у Юлії ампутували праву руку. Вона каже, що саме спорт її витягнув із прірви. На сьогодні Юля побувала практично у всіх країнах, де відбуваються зимові ігри серед спортсменів-інвалідів: Норвегії, Фінляндії, Канаді, Швеції, Німеччині. Вона є майстром спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону. Юлія невтомно тренується і робить все, аби досягти бажаних цілей, чого ми їй і бажаємо.

Житловий комплекс року – ЖК «CARAMEL RESIDENCE». Забудовник – будівельна компанія «ЛДБК». Керівник – генеральний директор Руслан Вайман.

Будівельна компанія «ЛДБК» понад 20 років успішно працює на ринку нерухомості, що говорить про надійність будівельних проектів. ЖК «CARAMEL RESIDENCE» – це унікальний проект, який створено з урахуванням сучасних світових трендів будівельної галузі: максимальна комфортність та функціональність; якість та екологічність будматеріалів; економічність та енергоощадність в експлуатації; зручна транспортна розв’язка та розвинена міська інфраструктура. На території комплексу буде побудовано 8 сучасних будинків, планується облаштувати дитячі майданчики, вуличн ітренажери, міні-футбольне поле та відпочинкову зону. А в багатоповерховому Smart-центрі розмістяться спортивні заклади, школа розвитку дитини, сімейне кафе та багато інших побутових закладів. Життя у ЖК «CARAMEL RESIDENCE» забезпечить Вам надійність, комфорт, затишок та престиж!

Нове ім’я року – керівник компанії «Gipsputs» Олег Величко.

Олег Величко – керівник компанії «Gipsputs», яка здатна виконати штукатурні роботи з максимально якісним результатом. Орієнтуючись на європейський досвід, команда «Gipsputs» відразу обрала для себе вузьку спеціалізацію –надання послуг по гіпсовій штукатурці машинного нанесення. На сьогоднішній день гіпсова штукатурка машинного нанесення є одним з найсучасніших, мобільних і зручних методів оздоблення. За час існування компанії «Gipsputs» майстрами було виконано понад півтори сотні об’єктів загальною площею понад 30 тисяч метрів квадратних. Майстри підприємства пройшли навчальні та практичні курси технології нанесення штукатурки машинним способом як в Україні, так і в Європі. За 3 роки роботи на будівельному ринку компанія «Gipsputs» не лише отримала прихильність ділових партнерів, а й позитивні відгуки приватних забудовників та будівельних підприємств про керівника Величко Олега Григоровича.

Банкір року – директор Волинської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» Едуард Зубчик.

Зубчик Едуард Григорович розпочав свою банківську кар’єру ще у 1995 році. Сьогодні він очолює Волинську дирекцію АБ «Укргазбанк». Основною стратегією цієї державної банківської установи є ЕКО-банкінг – фінансування проектів, пов’язаних з енергозбереженням. Це – сонячні панелі, електростанції, вітряки, заміна теплогенерації з газового на альтернативне паливо, одним словом, все те, що допомагає економити сировину та енергоресурси. Лише на Волині у 2018 році таких проектів профінансовано на загальну суму 72 млн.грн. У нашому регіоні банк представлений відділеннями у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та на митних переходах. Волинська дирекція обслуговує 26500 фізичних клієнтів та 2000 юридичних осіб. Лише за 2018 рік кількість фізичних осіб зросла більше, ніж у 5 разів, а юридичних – більше, ніж у 2 рази, що свідчить про довіру та якісну і ефективну роботу цієї банківської установи.

Промисловець року – Голова правління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» Ростислав Новосад.

ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» – це сучасне європейське підприємство та потужний переробний комплекс з можливістю переробки 7 тисяч тонн цукрових буряків за добу та виробництва 1 тисячі тонн цукру і є одним із лідерів не лише на Волині, а і в Україні. «Гнідавський цукровий завод» випускає 6 видів різних цукрів. Саме це підприємство вперше в Україні випустило органічний цукор під торговою маркою «Солодко». З метою диверсифікації виробництва був побудований завод по виробництву біотехнічних компонентів. Окрім цього, «Гнідавський цукровий завод» - це значний двигун у розвитку соціальної сфери нашого міста та регіону в цілому, адже є платником податків у бюджети різних рівнів. ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» є потужним підприємством, яке надає робочі робочі місця півтисячному колективу. Завдяки успішній співпраці із партнерами «Гнідавський цукровий завод» з року в рік нарощує темпи виробництва, обсяги переробки і отриманої продукції. ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» є не лише Промисловцем року, але й ювіляром року, адже цьогоріч відзначає своє шістдесятиріччя.

Аграрій року – голова фермерського господарства «Перлина Турії» Володимир Яренчук.

Головним видом діяльності господарства «Перлина Турії», керівником якого є Володимир Яренчук, є розведення великої рогатої худоби молочних порід, вирощування зернових та бобових культур і насіння олійних культур. Протягом останніх років досягнуто стабільної врожайності основних зернових культур. Господарство виробляє високоякісне насіння сортів вітчизняної та зарубіжної селекційно зимої пшениці, озимого ячменю, сої та гороху для реалізації партнерам Західної України. У молочному тваринництві використовується найкращий селекційний матеріал. А головним досягненням фермерського господарства «Перлина Турії» у 2018 році є відкриття сучасного молочного комплексу. Він унікальний тим, що облаштований за останніми європейськими трендами і це перша ферма такого типу не лише на Волині, а й в ЗахіднійУкраїні. Володимир Арсентійович не стоїть осторонь проблем громадян. «Перлина Турії» постійно надає матеріальну допомогу будинкам культури, шкільним навчальним закладам та садочкам, а також за власний рахунок провела благоустрій територій навколишніх сіл.

Вибір споживача року – директор компанії Maxifood Ігор Ступець, яка є єексклюзивним представником ТМ Novellina в Україні.

Ступець Ігор Орестович очолює компанію «Maxofood», яка є єексклюзивним представником ТМ Novellina в Україні. ТМ Novellina створена у 2013 році в Італії. Продукція виробляється на заводі з двохсотрічною історією, що входить до групи заводів компаній Caldirola – відомого у всьомусвіті виробника італійських вин. В Європі продукти бренду відомі ще з початку його заснування, на український ринок виробник вийшов два роки тому. Сьогодні продукція бренду Novellina представлена на полицях більше ніж 30 тисяч торгових точках України. Fragolino, Granatino, Pera, Pesca, Spritz&Rall, Prosseco – це неповний перелік продукції, яка виготовляється під торговою маркою Novellina, проте саме ця ТМ стала вибором українського споживача 2018 року.

Європейська якість – директор, співзасновник бренду «М'ясний дар» Олеся Трегубенко.

Олеся Василівна – успішна бізнес-вумен, яка, не дивлячись на свою зайнятість, знаходить час для материнства. Вдало поєднує роботу та виховання шести діток і вважає, щодіти мотивують досягати успіху. Співзасновниця бренду «М’ясний Дар» родом з Німеччини – «країни ковбас», cаме це надихнуло засновників бренду виготовляти смачні ковбасно-м’ясні вироби і в Україні. Продукція, яку так полюбили волиняни, виготовляється за оригінальними рецептурами з врахуванням німецького досвіду з використанням баварських спецій. Смачні м'ясні вироби – це результат поєднання сучасних європейських технологій, перевірених часом німецьких традицій, а також досвідом українських технологів. Продукція бренду «М’ясний Дар» є переможцем у регіональному етапі всеукраїнського конкурсу на кращі товари та послуги Волині й отримала диплом лауреата на Всеукраїнському конкурсі якості продукції «100 кращих товарівУкраїни» у номінації «Продовольчі товари-2015». Разом з тим згідно рішення науково- експертної ради Міжнародної іміджевої програми підприємству за виробництво високоякісної продукції, що відповідає національним та міжнародним стандартам якості, присуджено «Золотий символ якості національних товарів та послугУкраїни». Європейська якість: торгова марка «М'ясний дар» – ковбаси і м'ясні делікатеси, яким позаздрили б навіть німці.

Професіонал року – засновник фірми «Bisar» Філіп Ар'янович.

ТзОВ «Bisar» – це польське агентство із працевлаштування українців в Європі міжнародного масштабу. В ньому працює досвідчений і динамічний колектив з понад 10-річним досвідом роботи у сфері HR. Це польське підприємство, яке має представництва у Луцьку, Києві, Львові та допомагає українцям знайти порядного роботодавця та високу заробітню платню. Ця іноземна компанія завоювала високу довіру й серед волинян, адже ТзОВ «Bisar» – це лідер вибору українців із пошуку роботи у Європі. «Bisar» спеціалізується в послугах конкурсного заміщення посад, логістиці людських ресурсів. Фірма співпрацює як з міжнародними корпораціями, так і з сектором малого і середнього підприємництва, пропонуючи професійний консалтинг і обслуговування клієнта на кожному етапі співпраці.

Озвучили імена переможців почесні гості, серед яких були головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП, протоієрей Михайло Бучак; митрофорний протоієрей Отець Василь Янчук; радник голови обласної ради В’ячеслав Рубльов; генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Ігор Чорнуха; заступник генерального директора групи компаній «Modern-Expo» Андрій Литвиненко; голова Луцької районної державної адміністрації Тарас Яковлев; перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Григорій Недопад; генерал-майор служби цивільного захисту, начальник управління ДСНС України у Волинські області Володимир Грушовінчук; перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик; засновник Волинського волонтерського центру «Серце патріота», співзасновник благодійного фонду «Серце для України», директор ТзОВ «Вишків Брук» Сергій Балицький; голова Іваничівської районної державної адміністрації Лілія Кревська; директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась; керівник громадського об’єднання асоціації регіонального розвитку Петро Гоцалюк; директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк; начальник управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради Наталія Рибай; доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки Михайло Шевчук; ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Петро Олешко; заслужений діяч мистецтв України, володар титулу «Кращий продюсер» Голівуд (США), офіційний представник на Волині національного проекту "Книга рекордів України", переможець в номінації «Краща пісня року», як автор віршів «Шлягер року 2018» Віталій Іваницький; директор та засновник приватної клініки пластичної хірургії у Луцьку «Beauty Art», головний лікар і провідний хірург медичного центру, кандидат медичних наук, визнаний спеціаліст в галузі пластичної хірургії, переможець Премії «Люди року-Волинь 2016-2017» у номінаціях «Лікар року» та «Лідер Beauty-індустрії», володар ордену Королеви Анни, переможець Національної незалежної бізнес-нагороди «Вибір України 2018 – Золоті Руки та Професіонал року» Тетяна Зубанова.

Варто подякувати партнерам, адже без них подію навряд чи вдалося б провести. Офіційні партнери: ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», завод з виготовлення металопластикових конструкцій «RikDom», ПpАТ «VGP» (ТМ «Ruta»), центр контактної корекції зору «Ваша Оптика», ресторан грузинської кухні «Сулі-гулі», клініка пластичної хірургії «Beauty Art», магазин чоловічого одягу «Marco Corvari», компанія «Urban energy». Сприяння номінації «Подвиг року» – компанія «Modern-Expo Group». Благодійний партнер – ювелірне підприємство «ВАШ Ювелір». Пригощає офіційний партнер: ТМ «Novellina». Солодкий партнер – ресторан-кондитерська «Круаж». Спеціальні партнери: ТМ «Добра хлібина», кравець-дизайнер чоловічого одягу Руслан Лазарев, салон краси «Авангард Professional» (який створим образ ведучої та моделям «MZM»), компанія «Gipsputs», туристичне агентство «Соната», ветеринарна клініка «Кіт Леопольд», бутик краси та здоров’я «Tian De», центр естетології «Skinсliniс», магазин квітів «Арт Букет», бутик сучасного вишитого одягу «Перлина Волині» (яка одягала моделей «MZM»), чоловіча цирульня «Fashion men» & імідж-студія «Fashion Lady», Асоціація сценічних мистецтв. Поліграфічний партнер – «Промомайстер». Подарунковий партнер – Наталка Слюсаревська. Fashion партнер – «MZM». Фотопартнери: фотостудія «Krapka», Володимир Пивовар, Арсен Базярук, Cергій Назарук. Ведуча вечора виглядала по-королівські в сукні «Pollardi». Інформаційні партнери: інформаційне агентство «Волинські новини». «12 телеканал», телерадіокомпанія «Сфера ТВ». Радіостанції: «Радіо Люкс», «Хіт FM», «Авторадіо», «Наше радіо», «Радіо П’ятниця», «FM Галичина», «Радіо Максимум», «Радіо Релакс», «Шансон FM», «Радіо 1». Інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», інформаційний портал «Волинь інфо», інтернет-видання «Бізнес.Район», інтернет-видання «ВолиньOnline», волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда», інтернет-видання «Відомості», інтернет-портал «Афіша розваг Луцька», сайт про головні новини та події Луцька «0332», сайт про зіркове життя «Starlife». Журнал «People UA», обласна громадсько-політична газета «Волинська газета», Волинська рекламно-інформаційна газета «Ваша рекламна газета», Луцька районна громадсько-політична газета «Слава праці», рекламно-інформаційна газета «Волинський ринок», рекламні агентства: «Глорія Імпекс», «Лавочка-рекламочка».

Традиційно відбулася благодійна акція «Бог у серцях». Серед учасників акції було розіграно ювелірний подарунок від благодійного партнера «ВАШ Ювелір», а також цінні подарунки від партнерів Премії: валіза від туристичної агенції «Соната», подарунковий сертифікат від центру контактної корекції зору «Ваша оптика», та набір ігристого італійського вина «Fragolino Novellina». Усі подарунки знайшли свого щасливого володаря. Зібрані кошти з продажу квитків та зібрані на благодійній акції «Бог у серцях» будуть спрямовані на дитячі будинки. До слова, організатори планують відвідати притулки для дітей у період Новорічних та Різдвяних свят.

Вечір завершився на світському прийомі Премії «Люди Року-2018. Волинь», який відбувся в «VERSAILLES» Karaoke-Disco-Club, який ексклюзивно для гостей Премії «Люди року» вперше провів фуршет у королівському форматі. Цьогоріч «VERSAILLES» відкриває своє нове обличчя. Гості вечора смакували кращі європейські страви, а доповненням вишуканих страв фуршету став candy-бар від ресторану-кафе-кондитерського дому «Круаж». Святковий антураж, живі квіти від «Арт букет» створили незабутню атмосферу вечора та прикрасили одну з найважливіших подій цього року. Для гостей лунали джазові композиції відомих світових хітів у виконанні гурту «Пластилін». Гості насолоджувалися вишуканими стравами та неповторним смаком ігристого італійського вина «Fragolino Novellina». А яcкравою ноткою завершення вечора став розкішний торт від солодкого партнера для гостей та кращих Людей 2018 Року.

Фотографи: Сергій Назарук, Володимир Пивовар, Арсен Базярук, фотостудія «KRAPKA»