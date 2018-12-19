На Волині придбали 23 автомобілі для сімейних лікарів

Сімейні лікарі та лікарі загальної практики Волинської області отримають 23 автомобілі Peugeot 301 для виїздів до пацієнтів, які за медичними показаннями потребують консультації лікаря вдома. Це особливо актуально для пацієнтів з тяжкими формами серцево-судинних захворювань та онкохворих паліативних пацієнтів.

Автомобілі придбали завдяки реалізації субпроекту «Вдосконалення допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області», який є частиною спільного проекту МОЗ і Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей».

«Придбані транспортні засоби призначені для сімейних лікарів та лікарів загальної практики, які працюють на «первинці», як це передбачено нормативами оснащення. Ми дуже потребували цих автомобілів. Тепер лікарі зможуть швидко приїхати додому до пацієнтів, які з об'єктивних причин не можуть прийти на прийом до лікаря. Звичайно, що первинній ланці потрібно набагато більше машин, але все одразу зробити неможливо. Але у майбутньому всі амбулаторії на Волині будуть повністю забезпечені автотранспортом», – пообіцяв начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк.

Вартість поставки – понад 8 мільйонів гривень. Автівки оснащені електронною системою стійкості, яка є обов’язковою з 1 січня 2019 року, та дорожнім набором (аптечка, вогнегасник, трос буксирувальний, знак аварійної зупинки, жилет відповідно до стандарту). Усі придбані автомобілі мають спеціальний напис «Медична служба».

Автомобілі ще до кінця року доправлять в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Волинської області. Нині ж визначаються з розподілом, відповідно до затвердженого плану спроможної мережі закладів охорони здоров'я.

«Керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги покладають великі надії на нові авто, зокрема, і в плані подальшої економії коштів. Адже наявний автопарк давно застарів, тож чималі кошти витрачаються і на ремонт, і на пальне. А в умовах реформування потрібно рахувати кожну копійку», – зазначила Лідія Кривдік, керівник КЗ «ЦПМСД №1» міста Луцька.

Це перша партія авто. У наступному році за кошти проекту та місцевого бюджету планують придбати ще понад 30 автомобілів для сімейних лікарів. Однак, якщо у цій закупівлі орієнтувалися на економічність моделей, то при оголошенні наступних тендерів акцент робитимуть на прохідності, з урахуванням дорожньої ситуації у Волинській області.

Така ініціатива дозволить підвищити доступність послуг на первинній ланці для пацієнтів, які живуть у найвіддаленіших та важкодоступних районах області.