Перемога: Батько, який не пускав дитину в аварійну школу, виграв суд
Апеляційний суд не вважає Сухацького винним у неналежному вихованні своїх дітей.
"Справедливість таки є і за неї варто боротися до кінця.
Сьогодні Волинський апеляційний суд, завдяки професійним діям захисника Мисковця Ігора що представляє ГО Центр Юридичної Допомоги, таки скасував постанову Камінь-Каширського районного суду, якою батька дітей з с. Стобихівка Сухацького С.С. було визнано винним у неналежному вихованні своїх дітей, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Бут-Гусаїм.
Апеляційний суд зазначив, що не вважає порушенням батьківських обов'язків те, що батько не пускав дітей в аварійну школу!
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає".