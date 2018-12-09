Перемога: Батько, який не пускав дитину в аварійну школу, виграв суд

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"Справедливість таки є і за неї варто боротися до кінця.

Сьогодні Волинський апеляційний суд, завдяки професійним діям захисника Мисковця Ігора що представляє ГО Центр Юридичної Допомоги, таки скасував постанову Камінь-Каширського районного суду, якою батька дітей з с. Стобихівка Сухацького С.С. було визнано винним у неналежному вихованні своїх дітей, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Бут-Гусаїм.

Апеляційний суд зазначив, що не вважає порушенням батьківських обов'язків те, що батько не пускав дітей в аварійну школу!

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає".