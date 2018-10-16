Волинянин намагався перетнути кордон через паркан

Сьогодні близько опівночі прикордонники Мостиського загону, поблизу селища міського типу Нижанковичі, що на Львівщині, затримали громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон. Прикордонний наряд побачив невідомого в інфрачервоний тепловізор, коли той перейшов кордон та намагався перелізти через загороджувальний паркан. Прикордонники затримали порушника, ним виявився наш співвітчизник без документів, зі слів - житель Волинської області. Чоловік пояснив, що певний час перебував у Польщі, однак втративши документи - вирішив повертатись додому поза прикордонним контролем. Наразі прикордонники встановлюють всі обставини правопорушення та особу громадянина.

Чоловіка затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо незаконного перетинання держаного кордону України прийматиме суд.