За вбивство немовляти волинянці загрожує до 5-ти років за гратами

Слідчі Любешівського відділення поліції повідомили 39-річній жительці району про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство матір’ю новонародженої дитини.

Нагадаємо, на початку липня до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення лікаря про те, що до лікарні госпіталізували породіллю з кровотечею.

Поліцейські з’ясували, що того ж дня, за місцем проживання, 39-річна мешканка Любешівського району самостійно народила немовля. Тіло новонародженої дитини без ознак життя згодом виявили на території домоволодіння жінки. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування слідчі встановили причетність 39-річної матері до вбивства немовляти.

Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.