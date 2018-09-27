Ігор Палиця: Київ переклав державні проблеми на місцеві бюджети

Днями голова Волинської обласної ради Ігор Палиця відповів на запитання журналістів провідних волинських видань в ефірі програми «Відкрита влада» телеканалу «Аверс». Очільник депутатського корпусу розповів про відсутність ілюзій у питанні діяльності «Волиньприродресурсу» та «Волиньторфу», а також про наслідки децентралізації для бюджету області.

Під час чергової ХХІ сесії облради депутати розподілили кошти перевиконання обласного бюджету. За словами голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, ця сума просто мізерна для області.

«Перевиконання бюджету склало усього 30 мільйонів, а це для області просто копійки. Ускладнюють ситуацію, ще й наслідки децентралізації, адже Київ просто переклав проблеми на місцеві бюджети. Ось і сьогодні треба шукати кошти на забезпечення закладів професійно-технічної освіти, на інсулін для хворих, на пільговий проїзд для воїнів АТО – усе це наші реалії. У цей же час державний бюджет має заборгованість перед Луцьком у розмірі 50 мільйонів гривень, перед Волинською областю – 100 мільйонів, а перед, скажімо, Вінницькою – 0. Два тижні тому був перерозподіл республіканського бюджету на дороги. З цілої країни зняли близько 400 мільйонів, з яких 260 «випадково» перерозподілили на Вінницьку область», – зазначив Ігор Палиця.

Ігор Палиця переконаний, що столичні можновладці не лише не підтримують, а й перешкоджають нормальному розвитку області. Так, ось уже два роки поспіль не втрачає актуальності тема перешкоджання роботі державного підприємства «Волиньторф». Під час сесії Волинської обласної ради 26 вересня депутати висловили хвилювання з приводу ймовірної приватизації підприємства.

«Коли ми хочемо будувати школи, створювати для людей гідні умови життя, то чому не йдемо очевидним шляхом збагачення області? Підприємству «Волиньторф» уже другий рік не дають працювати та наповнювати обласний бюджет. Київ нас не лише не підтримує, а й перешкоджає, бо просто боїться економічної незалежності Волині», – розповів очільник депутатського корпусу.

Ще одним шляхом наповнення бюджету області може стати видобуток міді. Однак, за словами Ігоря Петровича це питання все ще вивчається.

«Нині проводяться відповідні перевірки, однак можна сказати, що поки ми не дослідимо, то не дізнаємося, які ж ці поклади насправді. У будь-якому випадку самородна мідь не потребує ні хімочисток, ні іншого серйозного втручання. Сподіваюся, що процес видобутку вдасться налагодити, адже це принесе неабиякі прибутки і області, і державі в цілому», – зазначив Ігор Палиця.

Головне завдання нині, переконаний голова Волинської обласної ради Ігор Палиця створити для людей гідні умови життя, разом працювати для розвитку краю, адже Україна знає приклади успішних перетворень.

«Треба відкинути політику і боротися за гідний рівень життя людей, розвивати край. Знаю, що це можливо, навіть попри всі перепони. Подивімося на «Буковель» Олександра Шевченка – це робочі місця, розвинена інфраструктура, це податки у державний бюджет, і кошти на розвиток краю. Люди хочуть жити достойно, і заслуговують на таке життя. У країні повинен бути середній клас, тоді не буде ніякої політики, адже я переконаний, що вона потрібна лише для того, щоб керувати людьми», – підсумував Ігор Палиця.