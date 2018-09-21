Локачам - 510 років

Сьогодні, 21 вересня, в день Різдва Пресвятої Богородиці, жителі Локач відзначають 510 річницю документальної згадки про наше містечко. Як для свята, день видався сонячним, теплим. Усміхнені та радісні обличчя, святково одягнені люди… Розпочалось свято із велопробігу вчителів та учнів старших класів Локачинської школи-гімназії історичними місцями селища. Опісля святкове дійство перемістилось на територію стадіону. Святкова хода художніх колективів, представників громади… Привітання селищного голови Богдана Іуса, керівників району, гостей.. Нагородження грамотами та подарунками найкращих людей міста. Пісні, танці. Фотовиставка зі світлинами про минуле Локач, яку підготувала районна бібліотека. Забави, дитячі ігри. Виступи відомих гуртів. І звісно торгові ряди з випічкою, ковбаскою, медовухою… Як то кажуть, свято вийшло на славу.