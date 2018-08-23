У Локачах парк перетворили у непрохідні хащі

Довго підбирала слова, щоб дати визначення місцю, яке ще донедавна називалось парком. З якого боку не підійди, а те, що від нього залишилось, ніяк парком не назвеш. Звалище – не звалище, бо траву таки викосили. А от із зеленими насадженнями проблема. В одній його частині, територія парку розділена на дві половини, практично голо. Старі дерева зрізали, а нові ніяк не приживуться. І цьому є чітке пояснення. Як може прижитись ялинка, якою так інтенсивно намагаються засадити пустоту, якщо її висаджують навесні у 20-градусну температуру? Якщо бути точним, то цьогоріч висаджували 25 квітня. Уявляєте?!

Серед голої місцини на великій площі знаходиться залитий бетоном майданчик. Колишня ротонда, або, швидше, те, що від неї залишилось – поломані лавки та сцена для музичного інструменту. Не дивно, що тут часто можна зустріти «завсєгдателів» з пляшкою пива в руках, а то й просто порожні пляшки. Про те, щоб тут молоді мамочки з колясками прогулювались, такого не побачиш ніколи.

Другу половину парку пусткою не назвеш. То вже ліс. Кропива в пояс, доріжки поросли, то тут, то там валяються обрізані чи зломані гілки дерев. До них нікому немає діла. Ну, і сміття. Таке явище тут повсякчас. Особливо навесні.

Чому я згадала про локачинський парк? Наближається видатна дата -510 річниця заснування Локач. Перед цим - День незалежності. Здавалось би, місцеві керманичі мали б подбати про благоустій, порядок. Ні, не заведено.

А були часи, коли Локачі порівнювали з містечком. Селище переконливо виділялось серед райцентрів області. Чисте, благоустроєне, приємно було вулицями прогулятись. У парку завжди було велелюдно, кілька разів на рік проводились святкові заходи із залученням торгових закладів. Гостинно приймав гостей і стадіон. Все було: і свята, і футбол. А ще й на ставок можна було піти скупатись спекотного літнього дня. Нині – зась. Санітарна служба не дозволяє. На Волині лише у двох водоймах не можна купатись, серед них локачинська. Прикро і сумно.

Бігборд повісили ще на 500-річчя Локач. Через 10 років ніхто не зняв, а дата вже змінилась.

Непрохідні хащі.

"Лодочки" з моєї юності.

Три бетонні стовпи прикрашають парк.

Все, що залишилось від ротонди.