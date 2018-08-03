Уряд виділив 25 млн грн на будівництво каналізації у Шацьку

Уряд прийняв рішення щодо розподілу коштів спеціального фонду державного бюджету на здійснення ряду невідкладних природоохоронних заходів на об’єктах державної власності у різних регіонах України. Тож відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 529-р «Про виділення коштів для здійснення у 2018 році природоохоронних заходів», Волинь отримала 30 млн грн.

Зокрема, 25 млн грн спрямують на будівництво каналізаційної мережі у західній частині смт Шацьк, с. Гаївка, с. Мельники, а також будівництво каналізаційних очисних споруд. Це співфінансування, що виділило Міністерство охорони та природних ресурсів України в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Між іншим, загальний кошторис проекту – 6,4 мільйона євро. А його основна мета – покращення санітарно-епідеміологічного стану в смт Шацьк, зменшення впливу антропогенного навантаження на озеро Світязь та Пісочне в межах Шацького національного природного парку.

Натомість, ще 5 млн грн витратять на будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга) для міста Володимир-Волинський. Адже наразі перша черга сміттєзвалища вже закрита, друга – прийматиме сміття лише 2-3 роки. Як результат, очікувана потужність полігону становитиме 26 тис. 280 м3 на добу, що дозволить забезпечити екологічну безпеку в регіоні. До слова, загальна вартість проекту – 12 млн грн.

Слід зазначити, що загалом, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, Міністерству екології та природних ресурсів виділено 299 млн 883,545 тис. грн за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2018 року.