Завідувача військовою кафедрою Волинського вищого закладу освіти спіймали на хабарах

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарах завідувача військової кафедри одного із закладів вищої освіти Волинської області.

Правоохоронці встановили, що полковник системно вимагав від студентів гроші за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу. Розмір «данини» складав від двохсот до п’ятисот доларів США з кожного.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час одержання двохсот американських доларів – другої частини неправомірної вигоди. Раніше співробітники СБУ задокументували отримання завідувачем кафедри першої частини хабара у розмірі сто доларів США.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.