Волинського митника призначили в.о. заступником голови ДФС

Уряд України в рамках політики наведення ладу в системі державних фінансів відкриває нову сторінку роботи Державної фіскальної служби, головним орієнтиром якої має стати наповнення державного бюджету. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради в ДФС.

«Я не збираюся погоджуватися із станом справ з точки зору наповнення держбюджету. На жаль, деякі працівники ДФС стали частиною системи, яка грабує країну. Варіантів два – або сповідуєте принцип робити Україну сильною, або протягом доби залишайте посади», - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що його позиція була і залишається чіткою. «Цифри показують: маємо серйозні резерви, які мають бути мобілізовані до держбюджету. При цьому легальний бізнес має відчувати підтримку і швидкий сервіс, аби не було жодних проблем, - сказав Володимир Гройсман. - Уряд підтримає всіх, хто сумлінно виконує роботу. Служити державі – це привілей. Якщо це сприймати, як власну справу, завжди будете ефективними».

Прем’єр-міністр наголосив, що ефективність треба продемонструвати, передусім, на митниці, де вже розгорнута кампанія «Україна без контрабанди». «Кожен день будемо аналізувати поступлення, вартість, надходження, вантажі тощо. Не можете працювати – звільняйтеся. Авторитетів тут бути не може. Мені потрібен результат, а мої слова мають стати дороговказом», - наголосив Глава Уряду.

Під час нарад він повідомив, що Уряд за поданням керівника ДФС і в.о. Міністра фінансів прийняв рішення про призначення в.о. заступників голови ДФС. На посади призначені Бамбізов Євген Євгенійович, який очолював Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби, і Кривіцький Віктор Броніславович, який до призначення очолював Волинську митницю ДФС.

«Я буду захищати кожного, хто правий, чого б це мені не вартувало. Я вдячний тим, хто робить державну справу. Звільніться від страхів, і починайте працювати. Всі до роботи, розраховую на результат», - додав Прем’єр-міністр.