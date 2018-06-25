На українсько-білоруському кордоні з 1 липня розпочнеться сезонний пропуск громадян для збору дикоросів

З 1 липня на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Березове» Луцького прикордонного загону, що у Рокитнівському районі Рівненщини, розпочнеться сезонний пропуск громадян для збору дикоросів.

Проходитиме він у два етапи: перший - для збору чорниці з 1 липня по 10 серпня і другий – для збору журавлини з 01 вересня по 15 листопада 2018 року.

Кожного року до збору грибів та ягід залучається дуже велика кількість жителів прикордоння, в тому числі неповнолітніх. Інколи це спричиняло низку порушень громадянами у сфері дотримання вимог прикордонного законодавства.

Для стабілізації обстановки в прикордонні на цей період та запобігання масовим порушенням режиму державного кордону та прикордонного режиму між прикордонними відомствами України та Білорусі було досягнуто домовленостей про сезонний пропуск місцевих мешканців для збору дикоросів. Таким чином, жителі 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області матимуть можливість законно перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.

Оформлення громадян буде здійснюватися для збору чорниці у трьох тимчасових місцях пропуску «Познань», «Березове» та «Дроздинь». Для збору чорниці для збору чорниці з 06:00 до 22:00, а в період збору журавлини – з 08.00 до 20.00

У минулому році більше 21 тисячі жителів прикордонних населених пунктів скористалися спрощеним пропуском. Однак, не всі громадяни були законослухняними та уважними. Протягом всього сезону збору дикоросів понад тисячу дорослих та більше 200 дітей намагались скоротити шлях та перетинали держрубіж поза пунктами пропуску.

Крім того, білоруськими прикордонниками було затримано 50 осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного законодавства та скасовано перепустки на територію Поліського лісгоспу Республіки Білорусь на весь період збору дикоросів.

Держприкордонслужба нагадує, що з 29 квітня 2018 року набрав чинність Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави», який кардинально змінює правове поле щодо адміністративного провадження у прикордонній сфері. Зокрема, згідно зі ст.185-10 КУпАП, за вчинення злісної непокори законним вимогам прикордонного наряду відтепер штраф становить від 850 до 3,4 тисячі гривень. А за незаконне перетинання державного кордону правопорушнику доведеться сплатити від 3,4 до 13,6 тисячі гривень.