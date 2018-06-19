У Луцьку вшанують жертв розстрілу вязнів Луцької тюрми

На знак скорботи за жертвами розстрілу в’язнів Луцької тюрми 23 червня 1941 року у місті передбачена низка заходів для вшанування пам’яті загиблих.

Відповідно до розпорядження Луцького міського голови від 18.06.2018 року, у суботу, 23 червня, о 10.40 відбудеться скорботна хода від Свято-Троїцького кафедрального собору, котра завершиться покладанням квітів до пам’ятних знаків та місць розстрілу на Замковій площі.

У цей день буде обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста.

На знак скорботи за жертвами розстрілу 23 червня 1941 року у Луцькій тюрмі буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради та комунальних підприємств міста, державних установ, організацій та території міста.