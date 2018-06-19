Григорій Недопад розповів про причини підтоплень у Луцьку

Про ліквідацію наслідків негоди, причини підтоплень міських вулиць та шляхи подолання проблеми в ефірі телеканалу «Аверс» розповів перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

18 червня через рясний дощ, град та сильні пориви вітру частину міста практично паралізувало: громадський транспорт призупинив свою діяльність, а на вулиці Соборності авто містян буквально «потонули» у воді, підвали багатоповерхівок були підтоплені. Лучани головну проблему вбачають у несправності зливової каналізації. У свою чергу, Григорій Недопад зазначив, що зливові каналізації міста просто не розраховані на таку кількість води.

«За короткий проміжок часу випала дуже велика кількість опадів, а тому зливова каналізація навряд допомогла б вирішити цю проблему. Вона була прокладена ще у радянський час і просто не розрахована на таку кількість води. Крім того, існуюча зливова каналізація передбачала наявність полів фільтрації. Нині ж вони, зокрема на вулиці Конякіна, забудовані, а тому потік води схилом іде просто на вулицю. Для вирішення проблеми необхідно буде проводити інженерні дослідження, прокладати колекторну трубу, щоб збільшити пропускну здатність зливової каналізації», – зазначив Григорій Недопад.

Вулиці Гордіюк, Відродження, Соборності та Кравчука по праву можна вважати епіцентром негоди, адже рівень води тут подекуди перетинав позначку у 30 сантиметрів. Вирішення проблеми влада міста вбачає у реконструкції вулиць. Однак, за словами заступника міського голови, це обійдеться місту у величезну суму.

«Проблеми підтоплень потребують якнайшвидшого вирішення. Наша головна перешкода – брак коштів. Зокрема, для того щоб реконструювати проспект Відродження з відновленням тротуарного покриття необхідно більше 4 мільйонів гривень. Щодо проспекту Соборності, то тут ситуація складніша, вартість реконструкції обійдеться місту у понад 10 мільйонів гривень. Об’єм будівельних робіт дуже великий, адже для того, щоб вкласти зливову трубу проспект треба буде частково переривати. Крім цього, необхідно буде також зробити додаткові решітки каналів для переключення від однієї труби до іншої», – розповів Григорій Недопад.

Щодо діяльності комунальних закладів, МНС, ЖЕКу, то вони, переконаний заступник міського голови, у час негоди працювали надзвичайно оперативно та злагоджено.

«Наші комунальні автомобілі відразу виїхали на місця підтоплень, і почали ліквідовувати наслідки. Насамперед розчищали в’їзди у двори житлових будинків та проїзні шляхи. Зазвичай на допомогу приходять працівники МНС, але у день негоди в селі Лище сталася велика пожежа, а тому багато транспорту було направлено саме туди. Працівники ЖЕКу також знаходилися на об’єктах, локалізовували проблему. Виклики жителів не залишаться без уваги, уже невдовзі наслідки негоди будуть повністю ліквідовані», – підсумував Григорій Недопад.