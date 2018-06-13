На Волині у 2018-му реалізують 12 проектів за кошти ДФРР

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 372-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів держаного фонду регіонального розвитку», Волинська область отримала 116 млн 255,474 тис. гривень. Це, своєю чергою, дозволить розпочати фінансування об’єктів, які попередньо відібрали члени регіональної комісії ще у лютому поточного року.

Слід зазначити, що Уряд затвердив до фінансування за кошти державного фонду регіонального розвитку 477 проектів, запропоновані Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Донецькою, Житомирською, Закарпатською, Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, Кіровоградською, Луганською, Львівською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Рівненською, Сумською, Тернопільською, Харківською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою, Чернігівською обласними та Київською міською держадміністраціями.

Так, для Волині затвердили 12 інвестпроектів, а саме:

31 млн 396 тис. - загальноосвітня школа I - III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району;

28 млн 260 тис. - школа I - III ступеня в с. Осівці Камінь-Каширського району;

14 млн 839,456 тис. - двоповерховий дитячий ясла-садок по вул. Набережній в смт Ратне;

8 млн 474,023 тис. - реконструкція Горохівської загальноосвітньої школи I - III ступеня імені І. Франка з добудовою їдальні та залу для занять хореографією по вул. Лисенка в м. Горохові;

3 млн 492,618 тис. - реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району;

6 млн 662,504 тис. - капітальний ремонт даху та проведення енергоефективних заходів навчально-виховного комплексу "Локачинська загальноосвітня школа I - III ступеня - гімназія" по вул. Миру, 30, в смт Локачі Локачинського району;

3 млн 63,186 тис. - будівнцитво школи і дитячого садка в 55 мікрорайоні, м. Луцьк

3млн 976,757 тис. - реконструкція частини приміщень загальноосвітньої школи I - II ступеня під навчально-виховний комплекс в с. П'ятидні Устилузької об'єднаної міської територіальної громади;

3 млн 61,534 тис. - капітальний ремонт Іваничівської центральної районної лікарні (блок А) по вул. Грушевського, 45, в смт Іваничі Іваничівського району (термореновація будівлі);

6 млн 930 тис. - підвищення якості медичного обслуговування населення Ратнівського району шляхом придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні;

2 млн 890 тис. - реконструкція (влаштування спортивних майданчиків, бігової доріжки) стадіону "Дружба" в смт Голоби Ковельського району;

3 млн 600 тис. - забезпечення якості і доступності послуг у сфері надання пожежної допомоги на території сільських населених пунктів новоствореної Городищенської сільської об'єднаної територіальної громади Луцького району.

До слова, загалом за інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку між областями України розподілено понад 4 млрд грн державного фонду регіонального розвитку, загальний обсяг якого у 2018 році складає 6 млрд грн.