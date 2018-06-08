На Волині ліквідовано місця незаконного виготовлення контрафактного тютюну

Вилучено контрафактні тютюнові вироби та сировину для їх виготовлення, коробки та пакети для фасування.

На Волині ліквідовано місця незаконного виготовлення та реалізації контрафактних тютюнових виробів

Місця незаконного виготовлення та реалізації контрафактної тютюнової продукції ліквідовано офіцерами оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з слідчими ДФС.

Місця незаконного виготовлення та реалізації контрафактної тютюнової продукції, що функціонували в місті Володимир-Волинський, ліквідовано офіцерами оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з слідчими ДФС, під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.

Загалом за результатами слідчих та розшукових дій, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України щодо фактів незаконного виготовлення, зберігання й збуту тютюнових виробів, оперативниками Держприкордонслужби та слідчими ДФС проведено низку обшуків господарських та приватних помешкань причетних до вказаної протиправної діяльності осіб. В результаті проведених заходів вилучено контрафактні тютюнові вироби та сировину для їх виготовлення, коробки та пакети для фасування.

Наразі триває досудове розслідування та вживаються заходи по встановленню осіб, причетних до вчинення злочину.

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