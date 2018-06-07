На Волині на хабарі піймано митників

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав прокурор Волинської прокуратури Максим Киричук

"У результаті спільно спланованих прокуратурою Волинської області, обласним Управлінням СБУ та управлінням внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби в області слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласного характеру, викрито корупційну діяльність службових осіб Волинської митниці ДФС у пункті пропуску «Піща».

Митники налагодили на ділянці українсько-білоруського кордону механізм системного одержання неправомірної вигоди від осіб, які переміщують до України автомобілі на так званих «єврономерах».

Правоохоронці зафіксувати шість епізодів незаконного збагачення посадовців митного органу в розмірі понад 2 тисячі доларів США.

Сьогодні, 07 червня 2018 року, під час чергового розподілу одержаної неправомірної вигоди між службовими особами митного поста, викрито інспектора та одного з його керівників, з відому якого підлеглі влаштували системні побори у пункті пропуску за не створення перешкод у ввезенні на митну територію України легкових автомобілів на іноземній реєстрації.

Проводяться слідчі дії також щодо інших службових осіб митної та прикордонної служб, які за даними матеріалів слідства можуть бути причетні до вимагання та одержання неправомірної вигоди від водіїв автомобілів з реєстраційними номерами країн Європи.

Триває досудове розслідування, по завершенню першочергових слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу".