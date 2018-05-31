На Волині пожежники клеять президентські білборди

Депутат Волинської обласної ради від УКРОПу Володимир Кучер вимагає головного поліцейського краю перевірити факт нецільового використання транспортних засобів Державної служби надзвичайних ситуацій та непрофільних дій її співробітників у робочий час.

Відповідний запит депутат оголосив під час сесії облради 31 травня.

За словами Володимира Кучера, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій на службовій рятувальній машині заклеювали білборди в одному із районів області постерами.

«Зі слів одного з поклейщиків, місцева виконавча влада змушує їх це робити протягом багатьох років. Рекламна продукція надсилається із Адміністрації Президента, і, як правило клеїться перед візитом до області якогось київського високопосадовця поверх існуючих постерів. Через такі дії орендарі білбордів несуть збитки, адже клієнти відмовляються сплачувати оренду рекламних площин, бо вони заклеюються привітаннями Порошенка і картинками покращення і здобутків», - наголошує укропівець.

Тож вимагає аби начальник ГУНП у Волинській області перевірив інформацію стосовно невластивої як для рятувальників діяльності та встановив хто і скільки видає коштів за такий підробіток.

Депутати запит підтримали.