Волинські депутати вимагають від Центральної влади негайно провести виборчу реформу

Звернення від депутатського корпусу Волині до Президента, голови ВР та народних депутатів підготував депутат обласної ради Костянтин Зінкевич.

Текст Звернення обговорили на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьбі зі злочинністю та корупцією 23 травня. Комісія підтримала і вирішила винести дану пропозицію на сесію обласної ради, яка відбудеться 31 травня.

Нижче подаємо текст Звернення.

«Ми, депутати Волинської обласної ради, від імені членів нашої громади Волинської області закликаємо Вас виконати базові вимоги Революції Гідності, публічні передвиборчі обіцянки, надані громадянам України та міжнародній спільноті, та письмові зобов’язання перед учасниками Коаліційної угоди політичних сил парламенту 2014 року щодо невідкладного впровадження виборчої системи з відкритими списками.

Продовження політичних традицій часів Януковича щодо ігнорування публічних обіцянок і вимог громадян України не додає честі чинним політикам та лише підтверджує недостатність проведеного оновлення складу парламенту, перешкодою чому стала чинна «мажоритарна» складова виборчої системи. Адже, боротьбу у мажоритарних виборчих округах ведуть не ідеї та програми, а адмінресурс та гроші. Тому шанси на перемогу достойних кандидатів, які не володіють потужним фінансовим ресурсом, є мізерними.

Українській державі критично важливо негайно провести виборчу реформу, запровадивши на парламентських виборах пропорційну систему виборів з відкритими списками. Ця система дозволяє, з одного боку, зберегти принцип політичної структуризації суспільства завдяки участі політичних партій, але в той же час гарантує наявність тіснішого зв’язку народного депутата з виборцями певного округу.

Окрім того, за цією виборчою системою громадяни обиратимуть не лише партію, але й матимуть змогу впливати на розташування кандидатів в ієрархії виборчого списку цієї партії. В цьому і полягає принцип “відкриття” партійних списків.

Незважаючи на всю очевидність причин і наслідків, влада продовжує лише імітувати процес виборчої реформи, зокрема щодо розгляду Виборчого кодексу, голосування за перше читання якого відбулось ще 7 листопада 2017 року.

Сьогодні вже негідно продовжувати аргументувати зволікання виключно чисельністю внесених поправок, адже з дати їх внесення пройшло більше шести місяців. Складається враження, що влада свідомо затягує цей процес і намагається “поховати” Виборчий кодекс під дискусіями навколо правок щодо окремих його статей.

Але українське суспільство не потерпить більше “політичного окозамилювання”, воно потребує реальних і швидких змін. У результаті впровадження Виборчого кодексу наша країна нарешті отримає шанс сформувати достойну політичну еліту та структуровану партійну систему замість олігархічних партій, партій-одноденок та іменних проектів під вибори. А громадяни України зможуть отримати більший вплив як на формування влади, так і на стан справ в країні.

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення проведення виборів парламенту 2019 року за відкритими списками, вимагаємо:

невідкладно забезпечити розгляд у другому читанні та прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу (проект № 3112-1 від 02.10.2015)».