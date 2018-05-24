Нацполіція Волині хоче створити при управлінні Ситуаційний центр

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, яке відбулося 23 травня в приміщенні Волинської облради.

Начальник управління превентивної діяльності Нацполіції у Волинській області Володимир Солоненко розповів, як має виглядати цей Центр, які функції буде здійснювати.

За його словами, Центр об’єднає в одному приміщенні кілька служб, зокрема, службу 102, яка прийматиме дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів, служби стеження та контролю, управління нарядами. Там же працюватимуть кілька аналітиків, які в режимі онлайн збиратимуть інформацію про події, що відбуваються на ввіреній території. Всі служби працюватимуть паралельно, що забезпечить дієву роботу поліції.

Крім того, потрібен автомобіль, який необхідно оснастити новою сучасною технікою: принтер, стаціонарний комп’ютер, потужна висувна відеокамера… , яка, як наголосив Солоненко, зможе працювати при мінусовій температурі. Сьогодні з цим є проблеми. Подібні автомобілі вже є в Запоріжжі, Дніпрі та Києві.

Крім того, поліція хоче придбати безпілотний літальний апарат, який забезпечуватиме онлайн трансляцію з місць проведення заходів та допомагатиме у розшуку правопорушників. Для його купівлі потрібно 200 тисяч гривень. Володимир Солоненко попросив депутатів внести зміни до Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016 – 2020 роки в частині передбачення фінансування Ситуаційного центру.

Член комісії, депутат Волиньради Костянтин Зінкевич поцікавився, чи можна придбати дешевший безпілотний літальний апарат, оскільки 200 тисяч сума немаленька і чи є якісь конкретні вимоги до безпілотного апарата?

За словами Володимира Солоненка, той дрон, який у них на сьогодні є, не дає можливості транслювати відео в режимі онлайн на висоті понад 100 метрів. Тому вимога одна – потрібний потужніший, значно вищого класу, який зможе працювати також і в мороз, і в нічну пору.

Члени комісії рекомендували підтримати проект рішення.