Костянтин Зінкевич: Керівників медичних закладів потрібно обирати на конкурсній основі, відкрито і за чесними правилами

http://volynrada.gov.ua/projects/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-na-zainyattya-posadi-kerivnikiv-komunalnik

Даний документ був розглянутий 23 травня на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьбі зі злочинністю та корупцією. Зокрема, депутат чітко виписав, які документи повинні подаватись на конкурс і які конкретно дані вони повинні містити, зокрема, повну інформацію про кандидата, згода на доступ до персональних даних його особисто та членів родини, а також обов’язкове надання інформації щодо бізнес діяльності з метою недопущення конфлікту інтересів у разі обрання на посаду.

Як зазначив Костянтин Зінкевич, дане питання для області назріло давно. Приміром, ситуація на станції переливання крові у Володимирі-Волинському. Колектив закладу категорично не сприймає кандидатуру на керівника, яку нав’язує місцева влада, оскільки не бачить бажання розвивати заклад, а навпаки стоїть питання скорочення дві третіх працівників і загалом згортання окремих видів діяльності. Трудовому колективу нав’язали людину. Був би прозорий і чесний конкурсний відбір, такого б не сталося.

Під час обговорення даного питання депутати дискутували з приводу того, хто повинен входити до конкурсної комісії. В результаті дійшли згоди, що з дев’яти необхідних осіб, три повинні представляти трудовий колектив і три – від громадських організацій, а три або від обласної ради або від управління охорони здоров’я. Тут відбулася дискусія, яка вирішиться, скоріше за все, у сесійній залі.

Хочеться відмітити, свої проекти щодо конкурсного відбору запропонували також депутати Сергій Слабенко та Анатолій Вітів. Останній чомусь вирішив, що може подавати проект за п’ять хвилин до засідання комісії, що порушує законодавчі норми та позбавляє можливості попереднього ознайомитися зі змістом тексту як депутатів, так і громаду Волині. Закон зобов’язує, щоб Проект рішення був оприлюднений не пізніше, як за 20 днів до моменту його розгляду на сесії облради.

Жоден проект не був підтриманий одностайно. Комісія прийняла рішення винести всі проекти на сесію, яка відбудеться 31 травня цього року.

Відео про роботу комісії: https://www.youtube.com/watch?v=ihM1sJPgccs&feature=youtu.be