На українсько-польському кордоні затримано велику партію цигарок

Вчора вночі, завдяки спільним зусиллям прикордонного наряду та оперативників Держприкордонслужби, на ділянці відділу «Грабове» Луцького загону затримано найбільшу в цьому році партію цигарок.

Спочатку 4, а потім ще 8 чорних пакунків було виявлено в 300 метрах до контрольно-слідової смуги. Ці пакунки правопорушники мали намір переправити до сусідньої Польщі за допомогою кладки.

Всього 24 ящики тютюнових виробів різних найменувань зловмисники покинули неподалік від лінії державного кордону, коли прикордонники почали їх переслідувати.

Наразі цигарки доставлені до прикордонного підрозділу для подальшої передачі ДФС.