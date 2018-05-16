Уряд вніс зміни до перспективного плану Волинської області

Уряд вніс зміни до перспективних планів формування територій громад Сумської, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Волинської та Тернопільської областей.

Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.

Завдяки цьому громади матимуть підстави для переходу на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

У перспективному плані формування територій громад Волинської області уточнено склад 22 громад, доповнено 4 громади, із переліку спроможних вилучено Любитівську, Гіркополонківську, Ветлівську і Буцинську.

Як розповіла радник з питань децентралізації Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Урбан, перспективний план області був схвалений Волинською обласною радою у листопаді 2017 року.

За її словами, те, що уряд ухвалив зміни до перспективного плану, - визначна подія для області.

«Громади постійно змінюють формат об’єднання, проте до перспективного плану не можна було вносити чергові зміни, оскільки попередні не були затверджені Кабміном», - зауважила радник.

Вона додала, що громади, які виявили бажання приєднатися до вже існуючих ОТГ, щоправда, не в межах перспективного плану, завдякі такій ухвалі, отримали можливість призначення ЦВК виборів у громадах, які хочуть приєднатися.

Радниця наголосила, що приєднання сільських рад до ОТГ позитивно впливає на зростання їх спроможності, завдяки збільшенню площі та чисельності.

Вона додала, що із листопада 2017 року вже з’явилося чимало пропозицій щодо внесення нових змін до перспективного плану.

Нагадаємо, що перспективний план має покривати 100 % області об’єднаними територіальними громадами.