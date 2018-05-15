Волинські прикордонники затримали поляка, якого розшукував Інтерпол

Іноземного шахрая, що перебував у міжнародному розшуку, затримали співробітники прикордонного відомства на кордоні з Польщею.

Учора в пункті пропуску «Устилуг» під час оформлення подорожуючих громадян прикордонниками Львівського загону, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Громадянина Польщі розшукували на батьківщині правоохоронні органи за шахрайство та підробку документів.

По даному факту поінформовано українське бюро Інтерполу в м. Києві. Затриманого іноземця передано співробітникам Нацполіції.