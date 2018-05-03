На кордоні в Устилузі виявлено майже 2 кілограма «сонячного» каміння

Сьогодні вночі в пункт пропуску «Услилуг», що на українсько-польському кордоні, прибув автомобіль «Skoda» української реєстрації. Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно з представниками фіскальної служби виявили серед особистих речей водія, громадянина України, та двох пасажирів каміння необробленого бурштину. Загалом в іномарці знаходилось 1,8 кілограма каміння.

Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки

каміння буде встановлена після проведення експертизи.