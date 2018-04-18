Водій намагався перевезти коштовні гаджети через Ягодин

Сьогодні вранці в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, прикордонники Луцького загону спільно з працівниками митниці виявили партію коштовних гаджетів.

16 мобільних телефонів IPHONЕ, навушники, 4 «розумні» годинники Apple, ноутбук MacBookPro та планшет IPad знаходились в спальному відділенні рейсового автобуса, який прямував із Варшави до Києва.

Наразі товар у власника, водія автобуса, вилучено працівниками ДФС.

Варто зазначити, що сума оцінки виявленого товару складає понад 375 тисяч гривень.