Водій намагався перевезти коштовні гаджети через Ягодин
Товар на суму 375 тисяч гривень у водія автобуса вилучено.
Сьогодні вранці в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Польщею, прикордонники Луцького загону спільно з працівниками митниці виявили партію коштовних гаджетів.
16 мобільних телефонів IPHONЕ, навушники, 4 «розумні» годинники Apple, ноутбук MacBookPro та планшет IPad знаходились в спальному відділенні рейсового автобуса, який прямував із Варшави до Києва.
Наразі товар у власника, водія автобуса, вилучено працівниками ДФС.
Варто зазначити, що сума оцінки виявленого товару складає понад 375 тисяч гривень.