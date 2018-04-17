Заступника начальника відділу Держвиконавчої служби спіймали на хабарі в 200 тисяч грн

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника відділу Державної виконавчої служби одного з районів Волинської області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від керівника місцевого фермерського підприємства двісті тисяч гривень за закриття виконавчого провадження щодо невиконання кредитних зобов’язань.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття посадовця проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.