У Луцьку обирали голову міської організації "УКРОПУ"

Головою Луцької міської партійної організації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» партійці переобрали Ігоря Поліщука.

Рішення ухвалили під час загальних зборів міської партійної організації в Палаці культури Луцька 20 лютого.

За словами керівника луцького УКРОПу Ігоря Поліщука, міська парторганізація активно розвивається.

«Майже 400 лучан – партійці УКРОПу. Крім того, в обласному центрі створені 42 первинні організації з обраними керівниками», - зазначив Ігор Поліщук. Та додає: коли минулого року міську раду очолили укропів ці, то за цей час люди повірили в щирість намірів, оцінили результати роботи та почали долучатися до розвитку міста.

«Основне завдання для нас – не втрачати зв’язок з людьми, – каже голова Волинського УКРОПу Вячеслав Рубльов. – Ми працюємо над розбудовою первинних партійних організацій і в майбутньому це буде той кістяк, який йтиме на вибори до міської ради, щоб показати ту якість роботи, про яку мріють всі лучани».

Під час загальних зборів партійці також проголосували за склад ради Луцької міської парторганізації УКРОПу. Зокрема, до складу увійшли крім Ігоря Поліщука Микита Рабан та Віталій Ляцевич. Також обрали делегатів на 14-ту конференцію обласної партійної організації УКРОПу.