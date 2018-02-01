«Ariva Urban» презентувала власну концепцію реконструкції парку ім. 900-річчя Луцька

Група професійних архітекторів-урбаністів поставила собі за мету перетворити захаращений, не придатний для відпочинку парк, у місце комфортного та гармонійного життя громади.

Як розповів під час презентації керівник урбаністичної платформи «Ariva Urban» Роман Литвин, почали із того, що створили власний логотип парку.

Після чого провели повний аналіз документів: вивчили кадастрову карту, проектні рішення по комплексу озеленення вулиці Чорновола, визначили межі парку, прилеглі території. Навіть порахували кількість дерев, входів у парк, доріжок . Звертали увагу на найменші деталі, аби нічого не пропустити.

Парк знаходиться в середмісті Луцька, щодня тут проходить до 30 тисяч людей, тому дуже важливо було врахувати як транзитні шляхи, так і всі інші маршрути. В жодному випадку їх не перекривати, а навпаки збільшити кількісно і зробити зручними для пересування. За словами архітектора, доріжки повинні бути якісними, безпечними та комфортними.

Особливістю розробки є те, що парк буде без бруківки та асфальту. Натомість пропонується м’яке гравійно-набивне покриття, придатне для бігу, піших прогулянок, велосипедистів, в окремих місцях декінг. Спеціальне покриття буде встелене на території спортивних та дитячих майданчиків.

Парк умовно буде поділений на функціональні зони. Центральна набережна, яка сполучає вулицю Ветеранів та проспект Відродження. Три дитячі майданчики з ігровими, розвиваючими архітектурними формами. Каскадний амфітеатр на воді. Атракційна, ландшафтна та спортивна зони. Потужний екстрім парк. Скейт-парк. Скеледром. Громадський пляж. Три зони для вигулу та тренування собак, які будуть огороджені.

Проектом передбачено також реконструкцію шести наявних містків через Сапалаївку і зведення п’яти нових. Два громадські туалети.

На думку архітекторів, зелені насадження максимально потрібно зберегти, а також висадити нові дендрологічні форми. Щодо освітлення території, то, на думку архітекторів, не тільки доріжки повинні освітлюватись, але й весь парк.

Архітектори пропонують встановити на всій території парку смітники, де крім сортування сміття, будуть передбачені еко-пакети для відходів тварин. А також ліхтарі та багатофункціональні лавки.

Освітлення буде економне.

-Це не просто світло. Це окрема культурна інсталяція, - говорить Роман Литвин. – Природа багатобарвна і наше завдання підкреслити ці природні лінії. Варіацій освітлення може бути багато.

А почнеться реконструкція парку з очистки каналів річки Сапалаївка. Під час вивчення Генплану Луцьку було виявлено вільні землі. Тому є пропозиція розширити територію парку з 18,6 гектара до 20,5 гектара.

Що стосується фінансування, то за словами представників влади, які взяли участь у презентації, кошти залучатимуться з різних джерел: і з бюджету, і за рахунок грантів, не стоятиме осторонь бізнес. Уже сьогодні є багато соціально-відповідальних бізнесменів, готових вкладати кошти у реконструкцію парку.

Молода команда.