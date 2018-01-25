У 2017-му на Волині відремонтували 419,7 км доріг

Станом на 01.01.2018 року мережа автомобільних доріг загального користування області складає 6195,3 км, у тому числі з твердим покриттям 1795,7 км доріг державного значення і 4399,6 км – дороги місцевого значення. У складі доріг державного значення 321,3 км – дороги міжнародного значення, 189,9 км – національні дороги, 241,7 км – регіональні і 1042,8 км територіальні дороги. У складі доріг місцевого значення 2107,5 км – обласні дороги і 2292,1 км – районні дороги.

У 2017 році за рахунок усіх джерел фінансування минулоріч виконано обсяг робіт на 1225,6325 млн грн: із загального фонду державного бюджету отримали 296,1696 млн грн, кредитних коштів – 47,834 млн грн, від митного експерименту – 566,8909 млн грн, з обласного бюджету надійшло 20,7063 млн грн, а з місцевих – 294,0317 млн грн.

Ресурс із державної казни спрямували, зокрема, на поточний середній ремонт дороги Н-17 Львів- Радехів – Луцьк, Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, а також поточний середній ремонт дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – Кременнець – М-06. Окрім того, частина коштів «пішла» на проектно-вишукувальні роботи, аби 2018-му та наступні роки була можливість стати до робіт на інших напрямках, а також на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг загального користування.

Тож, за рахунок загального фонду державного бюджету – 296,1696 млн грн – 1,063 млн грн – проектно-вишукувальні роботи майбутніх років із будівництва та реконструкції; 0,383 млн грн – проектно-вишукувальні роботи майбутніх років капітального ремонту; 76,521 млн грн – поточний середній ремонт а/д Н-17 Львів- Радехів – Луцьк км 69 + 600 —км 130 + 277; 53,405 млн грн – поточний середній ремонт а/д Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянках км 53+650 —км 56+650, км 117 + 500 — км 121 + 400; 0,2 млн грн – поточний середній ремонт а/д Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – Кременнець – М-06 на ділянці км 95 + 420 – 97 + 640; 164,598 млн грн – на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг загального користування.

За кредитні кошти у 2017-му відремонтували ліву смугу дороги, що з’єднує Луцьк із Львовом: 47,070 млн грн – Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці км 98 + 950 – км 104 + 800. А 0,764 млн грн використали для поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, роботи на яких виконали в минулих роках, але не профінансували.

Великий об’єм робіт щодо ремонту ключових доріг на Волині вдалося виконати завдяки дії державного експерименту, відповідно до якого частину коштів, отриманих від перевиконання митницею індикативних показників, передавали на місця саме для ремонту та відновлення доріг.

За рахунок митного експерименту – 566,8909 млн грн – 511,7 млн грн – поточний середній ремонт а/д Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці км 13+420- км 85+420 (окремими ділянками); 4,071 млн грн – поточний середній ремонт а/д Н-17 Львів – Радехів – Луцьк на ділянці км 69+600 – 130 + 278 (окремими ділянками); 1,234 млн грн – поточний середній ремонт а/д Р-15 Ковель – Червоноград – Жовква на ділянці км 65+000 — км 73+500; 4,835 млн грн – поточний середній ремонт а/д Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – Кременець – М-06 на ділянці км 95 + 420 — 97 + 640; 39,107 млн грн – поточний середній ремонт а/д О 031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове – /М-07/на ділянці км 32+500 – км 55+650; 0,137 млн грн – поточний середній ремонт а/д О 031600 Шацьк – Залісся – Грабове – Старовойтове – /М-07/ на ділянці км 5+550-6+850; 4,919 млн грн – поточний дрібний ремонт а/д О030958 (О030957) – Судче-кордон Республіки Білорусь км 2+000-5+000; 0,888 млн грн – поточний дрібний ремонт а/д С030918 Лісок – Судче, км 1+900-2+200.

Що ж до обласного бюджету, то відповідно до рішення обласної ради від 2 лютого 2017 року № 10/34 «Про обласний бюджет на 2017 рік» зі змінами, на ремонт доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності з обласного бюджету передбачено 31 668,9 тис грн. Виконано та оплачено за виконані роботи – 20 706,3 тис. грн. За ці кошти відремонтували 21,8 км доріг (влаштовано асфальтобетонне та білощебеневе покриття). Окрім того, 5,265 млн грн передбачено та оплачено з обласного бюджету для співфінансування кредитних коштів на поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне на ділянці км 98+950-км 104+800 (ліва смуга).

Коштом місцевих бюджетів спрацювали майже на 94%. Так у 2017 році за рахунок фінансового ресурсу місцевих бюджетів на роботи, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг передбачено 313 477,3 тис грн. Виконано на 294 031,7 тис грн, що становить 93,8 відсотка до запланованого. В результаті відремонтували 290,6 км (асфальтобетонне та білощебеневе покриття).

Загалом же через залучення фінансового ресурсу з усіх джерел у 2017-му на Волині відремонтували 419,7 км доріг.

У планах на 2018 – 2020 роки – здійснити ремонт під’їзних автошляхів до міжнародних пунктів пропуску через державний кордон. Мова – про капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Устилуг – Луцьк – Рівне (Н-22), який уже розпочато у 2017-му; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Ковель – Жовква (Р-15); капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Київ – Ковель – Ягодин (М-07); реконструкція під’їзних автошляхів до міжнародних пунктів пропуску через державний кордон.

Також заплановано розробити схеми організації дорожнього руху для зменшення швидкості транспортних засобів перед пунктами пропуску, встановити знаки та смуги зменшення швидкості транспортних засобів перед пунктами пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Доманове», «Дольськ», «Піща», «Пулемець».