Поляки відреставрують фасад костелу Святої Трійці в Олиці

Польський Фонд культурної спадщини планує відреставрувати фасад XVII-вічного Колегіального костелу Святої Трійці в Олиці. Костел визнано найкрасивішим польським костелом на Волині. Кілька років тут тривають реставраційні роботи, повідомляє Польське радіо.

За словами голови фонду доктора Міхала Лящковского, відновлення фасаду вимагає великої праці та коштів:

«Завдяки дослідженням нам вдалося встановити кольори шарів та фрагменти фресок. Цей проект відновлення фасаду вже готовий, він коштуватиме 1,5 мільйона злотих, це велика сума. Сподіваюся, що нам вдасться зібрати ці кошти. Чекаємо на результати різноманітних конкурсів та грантів, збираємо гроші від спонсорів та приватних осіб. Маю надію, що нам вдасться зібрати гроші і що у 2018 році, на сторіччя відновлення Польщею незалежності, нам вдасться зробити такий подарунок полякам, котрі мешкають на Волині. Маю надію, що буде відновлено початковий вигляд фасаду олицького Колегіального костелу Святої Трійці, який визнано найкрасивішим храмом Волині».

Колегіальний костел Святої Трійці - римо-католицький парафіяльний костел в Олиці Волинської області. Костел визнано бароковою пам'яткою сакральної архітектури в Україні 1-ї половини XVII сторіччя. Першу дерев'яну церкву на цьому місці було збудовано у 1588 році за сприяння князя Станіслава Радзивілла. Новий мурований костел побудували у 1635-40 роках на взірець римського храму Іль-Джезу.