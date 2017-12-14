З кожним новим роком Луцьк усе більше набуває статусу європейського міста

Будівництво нових доріг, комплексні ремонти прибудинкових територій, освітлення міста змінює обличчя Луцька.

Минає 2017 рік. Традиційно, напередодні нового 2018 року Луцька міськрада проінформувала про зроблене у місті, започатковане колишнім головою Миколою Романюком, зокрема в галузі житлово-комунального господарства.

На ремонт і реконструкцію дорожньо-вуличної мережі та дворів у 2017 році, як зазначено в інформації, з міського бюджету виділили понад 120 мільйонів гривень.

Основний акцент зроблено на комплексному підході до проведення робіт: ремонт вулиць, тротуарів, пішохідних доріжок та прибудинкових територій, освітлення міста.

У 2017 році на капітальний ремонт вуличної мережі з міського бюджету виділено 46 мільйонів гривень. Завершено роботи на вулицях Агатангела Кримського, Генерала Шухевича, Івана Франка, Даньшина, Липинського, Героїв УПА, Василя Мойсея, кільцевій розв’язці на перехресті Набережна — Шевченка та інших. Загалом роботи проводились на 19 об’єктах.

Нещодавно завершено капітальний ремонт історичної вулиці Кривий Вал.

Вулиця Липинського - один з найдорожчих об’єктів. Тут, окрім комплексного будівництва, вперше в місті вкладено тактильну плитку на тротуарах для незрячих. Густонаселений мікрорайон отримав дорогу, яка поєднала вулиці Чорновола і Карпенка-Карого, де знаходиться ДНЗ № 40 та ведеться будівництво нової школи № 27.

На поточний ремонт з міського бюджету виділено 26 мільйонів гривень. Значна увага приділена вулицям з ґрунтовим покриттям у приватному секторі. А це - понад 20 вулиць. Тут влаштоване білощебеневе покриття з напівпросочуванням бітумною емульсією. Така технологія себе виправдовує на малих вулицях з незначною інтенсивністю руху транспорту. Це дає можливість зробити комфортнішим і пересування пішоходів, і рух автомобілів. Окрім цього, вона є фактично основою для подальшого вкладання асфальтного покриття. За такою технологією ремонтували вулиці Мисливську, Ошуркевича, Волноваську, Тополеву, Комка, Нахімова, Вишківську, Марка Вовчка, Нестерова, Гоголя та інші.

Нове покриття зроблено на багатьох тротуарах та пішохідних доріжках. Так, завершено реконструкцію на проспектах Волі (парна сторона) та Соборності (непарна). На це у бюджеті міста передбачено 11 мільйонів гривень.

Влаштовані нові тротуари на вул. Степана Бандери, біля тимчасового храму Всіх Святих Землі Волинської, біля житлових будинків на проспекті Грушевського, вул. Січовій, Гордіюк, Рівненській. Розпочаті роботи на вул. Ковельській.

Поточні ремонти проводились майже на 200 об’єктах.

Проведено також комплексні роботи з благоустрою дворових територій. Разом з асфальтуванням та освітленням встановлювалось нове дитяче ігрове та спортивне обладнання (109 одиниць), доукомплектовано 42 дитячих майданчика.

На ремонт прибудинкових територій з міського бюджету виділено 43 мільйони гривень. Завершили ремонтні роботи у 29 дворах, 20 з них - розпочаті ще у 2016 році, 19 — зроблені цього року.

Цьогоріч зроблено ремонти на прибудинкових територіях на Бенделіані, 5, Відродження, 12, 12 а, 14, Гетьмана Сагайдачного, 29, Генерала Шухевича, 2, 4, 6, Софії Ковалевської, 23, 23а, 25, Володимирській, 111, Президента Грушевського, 14, 16, 18, 23, 25, Польовій, 1, 3, Коперника, 22, Кравчука, 10, 12, Волі, 49, Наливайка, 10, 12, Львівська, 63а, 63б, 73, 73 а, Гордіюк, 4, Даньшина, 1.

Нині ж ще тривають роботи у семи дворах: на проспектах Відродження, 10, 10а, Соборності, 38, 38а, 40 , Молоді, 19а, 21 та ін.

Цьогоріч вперше нанесено дорожню розмітку з використанням холодного пластику на проспектах Волі, Василя Мойсея, Соборності (права сторона), Перемоги, вул. Конякіна, Гордіюк, Словацького. Така розмітка, при нормальній експлуатації, служитиме 4-5 років (якщо розмітка, виконана фарбою, стирається за один рік, а то й швидше).

Житлово-комунальне господарство потребує щоденної копіткої праці. Тож протягом року здійснено комплекс робіт з озеленення міста, триває глобальна реконструкція центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Навесні розпочнеться благоустрій парку 900-річчя Луцька та інших зелених куточків, зокрема скверу, що на пр-ті Волі, де підприємці торгували квітами.

На завершальному етапі - будівництво господарсько-побутової каналізації в мікрорайоні Вересневе та зливової каналізації в районі Балки.

Виконано нове будівництво мереж вуличного освітлення на 12 вулицях та провулках. Зокрема, на вул. Малоомелянівська, Ковпака, Донцова, Агатангела Кримського та ін.

Встановлені сучасні енергозберігальні лампи на вулицях Огієнка, Софії Ковалевської, частково - на проспекті Волі.

Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на пішохідних переходах на вул. Гнідавська – вул. Даньшина, вул. Станіславського, вул. Станіславського – вул. Бенделіані, просп. Президента Грушевського – вул. Гулака-Артемовського, просп. Президента Грушевського – вул. Генерала Шухевича, просп. Президента Грушевського (обласна клінічна лікарня), просп. Президента Грушевського – вул. Привокзальна, вул. Данила Галицького (Свято-Покровський храм), вул. Данила Галицького – вул. Кафедральна, пр. Відродження, 12, пр. Перемоги (ЗОШ № 5), вул.Конякіна (навпроти магазину “Салют”), Боженка, 45, пр-т Соборності (8 переходів), Воїнів-Інтернаціоналістів.

Капітально відремонтовано підпірну стінку та сходи на вул. Прогресу, 8-10, вул. Степана Бандери, 13, насосну станцію та сходи спуску до води на пляжі в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, 5 контейнерних площадок для твердих побутових відходів, п’ять зупинок громадського транспорту, на трьох - встановлено криті навіси.

Придбано нові лавки та смітники, які встановлено на проспекті Волі, Соборності, Перемоги, Відродження, Молоді, вулиці Ветеранів, на вулицях “Старого міста”, у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

У приватних житлових домоволодіннях встановлено понад 1000 індивідуальних контейнерів для збору сміття, що дало можливість зменшити кількість стихійних сміттєзвалищ.

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