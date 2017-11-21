“Волиньгаз” залишають кваліфіковані кадри через низьку зарплату

В 2017 році з компанії звільнилось вже майже 90 фахівців. Основною причиною відтоку фахівців є невисокі зарплати газовиків.

Середня заробітна плата працівників «Волиньгазу» є на 25% нижчою за середню зарплату на енергетичних підприємствах в області. Зараз вакантними залишаються позиції висококваліфікованих фахівців, які можуть виконувати газонебезпечні роботи.

«Газорозподільна компанія обстежує десятки кілометрів газопроводів, служба «104» за перше півріччя 2017 року виїхала на майже 6000 викликів. Тому саме від професіоналізму нашого персоналу залежить безпека людей. Але втримати професіоналів з такою наднизькою зарплатнею ми не в змозі, - каже директор технічний ПАТ “Волиньгаз” Сергій Галянт.

На цей час в компанії відкритими залишаються понад 60 вакансій. Серед найбільш затребуваних професій – слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів та слюсарі з ремонту та обслуговування газового обладнання.

На думку технічного директора Регіональної Газової Компанії Артема Компана, пом'якшити проблему можна за рахунок введення звичайної, європейської практики тарифоутворення, коли тариф не залежить від обсягів розподілу газу - тобто використати один з варіантів плати за користування газовими мережами.

Довідка. Публічне акціонерне товариство «Волиньгаз» - єдина на території Волинської області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. ПАТ «Волиньгаз» експлуатує 8 тис. км. газових мереж. У 2016 році підприємство протранспортувало близько 300 млн. м. куб. природного газу. ПАТ «Волиньгаз» є одним з найбільших роботодавців області. Підприємство в списку найбільших платників податків.