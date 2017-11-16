У Володимирі-Волинському виявлено понад 2,6 кілограма канабісу та насіння коноплі

На виконання ухвали Володимир-Волинського міського суду, в рамках ЄРДР за ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), внесеного місцевою прокуратурою, міжвідомчою групою у складі оперативних підрозділів Західного регіонального управління, прокуратури та Нацполіції проведено низку обшуків у приватних помешканнях н.п. Володимир-Волинський.

В результаті перевірки, за участі кінолога Львівського прикордонного загону зі службовим собакою, який натренований на пошук наркотиків, виявлено 2,6 кг речовини рослинного походження (попередньо канабіс), насіння коноплі, реактиви та засоби для її вирощування. Всі виявлені засоби та речовини вилучено, тривають слідчі дії.