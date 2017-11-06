На Волині не планують облав на призовників

- У нас немає такої катастрофічної ситуації, - наголосив голова облдержадміністрації. – Відсотків на 90 ми виконуємо завдання щодо призову. Але разом із тим, 3 тисячі 700 призовників не з’явилися на призовні дільниці. І це є проблема. Люди забули закон і свої зобов’язання перед державою. Звичайно, спільно з нацполіцією та військовим комісаріатом думаємо, як на це вплинути. У першу чергу – через публічність закликів. А ніяких операцій не плануємо, наприклад, блокувати заклади відпочинку. Але все-таки є відповідна межа, до якої держава має доходити, коли військові комісаріати, отримуючи відповідні планові завдання, виконують їх переважно за рахунок жителів сільської місцевості. Вважаю, що це не є зовсім позитив. Бачимо, що робиться в Луцьку. В суботу, в неділю, коли молодь півшостої ранку виходить із закладів, «культурних» закладів… Виникає запитання: а чому ж не йдуть у військовий комісаріат? Або вони всі хворі? Але ж до півшостої як витримують? Або дуже хитрі і думають, що сільська місцевість потягне весь призов на себе. Сигнал, який був у Львівській області, у Києві частково, - це сигнал для призовників, що держава помалу, але починає звертати увагу на дотримання законодавства.