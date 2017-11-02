Сьогодні у Луцьку відкривається Фестиваль авторської пісні і співаної поезії "ОБЕРІГ"

У 2016 році, за ініціативою Волинського обласного науково-методичного центру культури, Волинська обласна рада прийняла рішення відродити фестиваль авторської пісні і співаної поезії "ОБЕРІГ" початку 90-х років, який став ковтком свіжого повітря для всієї України.

Нагадаємо, перший "ОБЕРІГ" відбувся у 1989 р.

Його ініціаторами були : Василь Ворон, Олексій Левченко, Ігор Криса, Олег Покальчук. Тоді "ОБЕРІГ" зібрав 30 учасників, другий-близько ста. На "ОБЕРІГ 91" записалось майже двісті учасників, тому дирекція фестивалю проводила відбір претендентів з попереднім прослуховуванням пісень.

Сьогодні, передбачається, на Волинь завітають відомі виконавці, легенди перших фестивалів, що відбувалися у 1989–1991роках, поділяться спогадами, враженнями і виступлять перед лучанами та гостями міста.

Луцький «Оберіг» дав свого часу путівку у творче життя людям, які творили пісенну історію України. Їхні голоси звучали на зорі становлення молодої держави і вели за собою громадянську свідомість справжніх патріотів. Їх імена були широко оприлюдненні на Волині в далеких дев’яностих і тепер стали справжніми оберегами духовності. Це Зоя Слободян, Василь Жданкін, Володимир Смотритель, Марійка Бурмака, Ігор Жук, Олег Покальчук, Вячеслав Хурсенко, Ольга Богомолець, Левко Бондар, Олександр Гаркавий, Станіслав Щербатих (Тризубий Стас), Андрій Чернюк, Леся Горова, Сергій Шишкін та багато інших.

У перший день фестивалю 2 листопада (18.00) у концерті-відкритті виступлять колишні лауреати «Оберегів», що вже стали історією, порадують глядачів дует «Простір музики» (Сергій Мороз, Ігор Якубовський) та академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії під орудою народного артиста, заслуженого діяча мистецтв України Товія Рівця.

Протягом наступного дня 3 листопада (10.00–18.00) та 4 листопада (10.00– 13.00) конкурс відбуватиметься у двох номінаціях: «авторська пісня» та «співана поезія».

Переможці конкурсу виступатимуть у гала-концерті 4 листопада (18.00) де спільно із легендами минулих «Оберегів» створюватимуть святковий настрій. На гостей фестивалю чекає зустріч із творчістю автора офіційного гімну АТО пісні "Браття Українці" лідера гурту "Шабля" "Вови Гейзера", Юрія Поліщука («Чорні черешні», Тараса Компаніченка («Хорея козацька»), Наталки Криничанки, Володимира Нестерука, Василя Жданкіна, Володимира Смотрителя, Валерія Маренича, Олександра Смика та інших.

Метою і завданням відродженого фестивалю є пошук та підтримка молодих виконавців у жанрах співаної поезії, авторської пісні, акустичної музики, вдосконалення виконавської майстерності та покращення художнього рівня репертуару, відродження традиції всеукраїнських фестивалів авторської пісні, співаної поезії 1989-2001 років, презентація музичної спадщини минулих віків і сучасних визвольних змагань українського народу, пропагування мистецьких здобутків регіону, розширення зв’язків з іншими регіонами України та країнами Євросоюзу у сфері культури та мистецтва, створення якісного музичного продукту для програм радіо і телебачення, концертних організацій.

За результатами фестивалю заплановано випуск компакт-диску із концертними та студійними творами лауреатів, готуватимуться до ефіру телерепортажі та радіопрограми про перебіг Фестивалю, передбачено концертний тур містами Волині та України.

Організатори фестивалю-конкурсу – Волинська обласна рада, управління культури Волинської обласної державної адміністрації, Обласний науково-методичний центр культури, Волинська обласна філармонія, Волинська регіональна дирекція національна суспільна телерадіокомпанія України, департамент культури Луцької міської ради, Мистецьке об’єднання «Куля» (м. Луцьк), Інститут культурної антропології Національної академії наук України.