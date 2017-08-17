700 млн грн спрямують на ремонт дороги Луцьк - Володимир-Волинський

700 млн грн спрямують на ремонт дороги, що з’єднує обласний центр із м. Володимир-Волинський. 100 млн грн із рахунку облдержадміністрації за виконані роботи вже перераховано підрядникам. Останні переконують, що до початку осені впораються із основними роботами. Відповідну інформацію озвучили під час виїзної наради, що відбулася 16 серпня за участю голови облдержадміністрації Володимира Гунчика.

На настановчу нараду на ділянці біля с. Смолигів Луцького р-ну зібралися і представники виконавчої влади краю, і місцевого самоврядування: окрім Володимира Гунчика – його перший заступник Олександр Степанцов, директор департаменту інфраструктури облдержадміністрації Іван Мирка, начальник Служби автодоріг у Волинській обл. Анатолій Посполітак, голови Локачинської та Луцької райдержадміністрації Віктор Дудечко та Ігор Ярмольський, Володимир-Волинський міський голова Петро Саганюк. Товариство поважне та чисельне – проект же реалізовують на території трьох районів: Луцького, Локачинського та Володимир-Волинського.

Нагадаємо, дорогу від Луцька до Володимира-Волинського ремонтують за кошти, отримані від перевиконання індикативних показників митниці. А також за кошти обласного та місцевих бюджетів, залучені на умовах співфінансування. Саме за таким же принципом у 2015 – 2017 роках ремонтували дорогу Луцьк – Львів.

Про шлях Луцьк – Львів під час наради згадували неодноразово. Голова облдержадміністрації радив представникам місцевого самоврядування на власні очі побачити, якою є інфраструктура згаданого шляху, аби таку ж облаштувати від Луцька до Володимира-Волинського.

- Від місцевої влади очікую багато, - одразу наголосив Володимир Гунчик. – За вами благоустрій територій. Зупинки – лише за узгодженням із дорожниками та департаментом інфраструктури. Ніякої самодіяльності. Освітлення. Замінити дорожні знаки. Поставити туристичні вказівники. Як робити, то робити!

Зачепили й питання безпеки. При чому – у двох аспектах. Перший – поліція та місцеве самоврядування вестимуть зокрема й роз’яснювальну роботу щодо безпеки руху, бо чимало сіл розташовані на трасі. Звісно, застосують і технічні заходи – освітлюватимуть переходи в темну пору доби. Другий – заплановано, що на дорозі працюватимуть чотири вагові комплекси, аби контролювати рух перевантаженого транспорту.

- На разі простіше говорити, що зосталося зробити, аніж, що зроблено, - підкреслив Анатолій Посполітак. – Укладено 43 тони асфальтобетону. Працюємо за новою технологією, яку не використовували навіть на Луцьк – Львів. Там спершу укладали вирівнюючий шар, а потім уже верхній. Тут же працюють паралельно – технології дозволяють – і економлять час.