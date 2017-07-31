На Волині шукають підрядників для ремонту і реконструкції амбулаторій сімейної медицини

Ремонт та реконструкція приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини – важливий компонент реалізації у краї Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». На нього передбачено витратити у межах 33,4% від загальної суми у 30 мільйонів доларів, виділеної регіону відповідно до Субсидіарної угоди між Міністерством охорони здоров’я та Волинською обласною державною адміністрацією. Освоєння таких коштів стало можливим завдяки реалізації в Україні спільного Проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку та МОЗ «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей».

Компонент «Реконструкція/капітальний ремонт об’єктів під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини» – надзвичайно серйозний як у плані обсягів робіт, так і з точки зору запланованих на нього видатків. Тож приміщення, де здійснюватимуть роботи, скрупульозно підбиралися керівництвом області з-поміж пропозицій, надісланих із районів. Уже затверджені об’єкти на дві фази ремонтно-будівельних робіт (РБР) із трьох, відповідно до Плану закупівель. Пропозиції на третю фази райони та об’єднані громади наразі готують.

Загалом робота над цим компонентом дуже тривала і кропітка.

Пройшовши усі необхідні процедури, зокрема розгляди та затвердження на робочих нарадах, засіданнях Групи управління Субпроекту, комісії з відбору та погодження Світового Банку, на Волині 22 листопада 2016 року оголосили конкурсні торги на відбір підрядників на здійснення ремонтно-будівельних робіт (пакет закупівель 6.1.1. «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 31 об'єкт (1 фаза)»). 16 лютого 2017 року відбулося публічне розкриття цінових пропозицій за цим тендером. 11 квітня звіт з оцінки надіслали на розгляд та погодження в Світовий банк.

Однак, на жаль, для об’єктів Любомльського, Турійського, Горохівського, Іваничівського, Локачинського, Ковельського районів та міста Ковеля (лоти №№ 2, 4) не було подано жодної пропозиції. Відповідно, для них (а це 12 об'єктів) запропоновано провести повторну закупівлю (NCB-W-6.1.1.1). Після аналізу ситуації та тривалої процедури узгоджень зі Світовим банком був оголошений тендер «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 12 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)» (http://wb.moz.gov.ua/novyny-ta-podii.html?action=view&id=634) . Кінцевий термін прийняття пропозицій призначено на 22 серпня 2017 року.

30 червня було оголошено про відхилення усіх пропозицій по пакету NCB-W№ 6.1.1. А 17 липня оголошено пакет закупівель NCB-W-6.1.1.2 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 19 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)». Пропозиції прийматимуть до 19 вересня (http://wb.moz.gov.ua/novyny-ta-podii.html?action=view&id=660).

Перелік із 21 об’єкта, що реконструюватимуть та ремонтуватимуть під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у рамках другої фази робіт, був затверджений відповідним розпорядженням голови ОДА у жовтні 2016 року. Тепер триває розробка відповідної проектної документації.

Отож, наразі найважливіше – аби відбулися торги і в амбулаторіях, що увійшли до першої фази будівництва. Нині слово – за потенційними учасниками закупівлі. Команда, яка трудиться над реалізацією Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», сподівається, що цього разу будівельники, зокрема і знані в області підприємства, приділять достатньо уваги цьому проекту, тож тендер пройде якісно, а всі роботи будуть виконані вчасно і на найвищому рівні.

Довідково:

Докладніше про реалізацію на Волині Субпроекту:

http://wb.moz.gov.ua/, http://voladm.gov.ua/ (розділ «Новини та інформація»)

http://www.uoz.volyn.ua/category/improving-health-in-the-service-of-the-people/