У прикордонному пункті контролю «Ягодин» буде обмежено рух транспорту

Через проведення ремонтних робіт з 24 липня цього роху на Міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин-Дорогуськ» буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє Північне регіональне управління Державної прикордонної служби України. «Ремонтні роботи на смугах руху транспортних засобів будуть проводитися поетапно, з урахуванням інтенсивності міжнародного руху, але з частковим обмеженням почергово на кожній зі смуг», - повідомляється на веб-сторінці ДПСУ України.

Луцький прикордонний загін просить громадян та перевізників урахувати інформацію про обмеження руху на КПП «Ягодин-Дорогуськ» при плануванні маршрутів закордонних поїздок.