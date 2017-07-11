На Волині прикордонники наздогнали автомобіль, з якого порушник викидав телячі туші

У понеділок вночі в ході реалізації оперативної інформації щодо можливого незаконного переміщення м`ясопродукції через кордон, прикордонники відділу «Доманове» спільно з офіцерами оперативних прикордонних підрозділів виявили автомобіль «Мітсубісі Паджеро» білоруської реєстрації, водій якого, побачивши прикордонників, додав швидкості та почав втікати. Прикордонники розпочали переслідування та одночасно задіяли інші підрозділи для блокуванням напрямків ймовірного руху порушників. Під час втечі водій позашляховика робив небезпечні маневри, «підрізав», створював аварійні ситуації та одночасно викидав із салону поліетиленові пакунки. Згодом правопорушник був блокований прикордонним автомобілем, але під покровом ночі йому вдалось зникнути у лісі, покинувши при цьому автівку. Всього було виявлено викинутих по дорозі 2 запаковані у поліетилен телячі тушки та 3 мішки з вирізкою.

Встановлено, що автомобіль «Мітсубісі Паджеро» білоруської реєстрації знаходиться на території України незаконно, перетнувши востаннє державний кордон на в’їзд ще у червні 2008 року. Згодом приїхав і власник позашляховика, житель прикордонного населеного пункту Кортеліси Ратнівського району Волині разом зі своїм адвокатом, мовляв: «Машина моя, а хто був за кермом не знаю». Він надав реєстраційні документи на транспортний засіб та доручення на право керування. На місце затримання була викликана слідча група Ратнівського відділу Нацполіції.

М'ясо загальною вагою понад 220 кілограмів та транспортний засіб вилучено. Тривають заходи щодо встановлення всього кола причетних до протиправної діяльності осіб.

Прикордонниками до районного відділення поліції направлені повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до ЄРДР за ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу» та за ч. 2 ст. 342 ККУ «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони державного кордону та громадського порядку або військовослужбовцеві».