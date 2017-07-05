На Волині селяни потерпають від диких кабанів, яких розвели мисливці

Мешканці села Кашівка Велицької об’єднаної громади потерпають від диких свиней, а саме їх господарські земельні ділянки. Дикі свині, які приходять із ближніх лісів псують усі сільськогоподарські насадження селян, чим наносять значні збитки їх господарств.

У селі розповідають, що лісовими масивами поблизу сільськогосподарських земель користується громадська організація «Мисливсько-рибальський клуб «Стохід-Козацький». Землі, для якого були надані в оренду для ведення мисливського господарства. Втім, свиней у господарстві розвелося стільки, що вони почали приходити на землі селян у пошуках їжі. Врешті, останні пересаджували свої насадження на великих полях уже три рази. Здійснювати адвокаційну діяльність по захисту прав та інтересів мешканців допомагають експерти Волинського ресурсного центру розвитку місцевої демократії.

Мешканці села подали запит до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, аби отримати відповідь, на яких саме умовах мисливська організація може вести мисливське господарство. У договорі йдеться, що відповідно до пункту 2.1 ГО «Стохід-Козацький» має право здійснювати свою діяльність, пов’язану з веденням мисливського господарства, якщо така діяльність не суперечить інтересам власників або користувачів земельних ділянок! Натомість мешканці села підтверджують, що неодноразово бачили, як представники цієї мисливської громадської організації прикормлювали тварин на межі їх земель, що перебувають в оренді та земель сільських мешканців.

Загалом ще у 2013 році Волинська обласна рада віддала ряд лісових масивів, які належать Ковельському лісовому господарству на 25 років оренди мисливським організаціями. Так, «Стоходу-Козацькому» дісталося 4482 гектари землі, що є повністю лісовим масивом.

“Я попереджав цих мисливців, що буду звертатися до усіх можливих інстанцій, аби вирішити це питання: і до екологів, і в облдержадміністрацію. Проблема ця була завжди, але загострилася останні 2-3 роки. Екологи відповіли, що згідно ст. 35 Закону “Про тваринний світ” має бути порядок відшкодування нанесених збитків власникам сільськогосподарських земель, але цього порядку в природі не існує”, - бідкається Велицький голова об’єднаної громади Віктор Ковальчук.

Він розповідає, що на одне поле може забігти до 20-ти кабанів і розрити кілька соток насаджень, а потім урожаю, і - так хаотично на території кількох сіл усієї громади. Найбільше потерпають землі жителів села Кашівка. Там селяни заявляють, що неодноразово зверталися до мисливської організації, аби вони врегулювали проблему. Втім, там ніяких дій не вчинялося. Тож, після численних консультацій із експертами Волинського ресурсного центру розвитку місцевої демократії та навчань із адвокаційних кампаній жителі села Кашівка продовжують захищати свої інтереси. Так, члени Велицької громади зібрали підписи під зверненням до голови Волинської обласної державної адміністрації Володимира Гунчика, голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, голови профільної депутатської комісії Василя Столяра та голови Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка із проханням втрутитися у конфлікт між селянами та мисливцями, адже ситуація стає все гострішою. Більше того, для багатьох мешканців сіл, псування їх чисельних насаджень на полях є питанням економічного виживання.

Минулоріч представники громади складали акти щодо пошкоджених насаджень та урожаю, але ніяких дій з боку відповідальних органів не відбулося. Страждає наразі найбільше північно-східна територія громади. Депутати обласної ради, коли віддавали землі мисливцям, із селянами не узгоджували таких дій, а мисливці відповідно кажуть, що діють у правовому полі й розмахують руками, що нічого з кабанами зробити не можуть.

То ж доводиться тільки чекати реакції від посадовців і вірити,що офіційні звернення зможуть знайти однодумців і партнерів у боротьбі за права та інтереси мешканців.