У Луцьку 3777 домогосподарств підлягають монетизації

З 1 травня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 300, якою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Згідно змін, після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому періоді. Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно збирають необхідну інфрмацію (з ДФС, Пенсійного фонду України та ін.) про доходи громадян за чотири квартали, що передують місяцю, попередньому з якого призначається субсидія.

Відповідно до зазначеного Положення, необхідно здійснити автоматичне перепризначення субсидій з травня 2017 року на новий термін для 46177 домогосподарств міста Луцька.

Також, на виконання п.15 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, департаментом соціальної політики до 31 серпня 2017 року за списками підприємств-надавачів послуг ПАТ “Волиньобленерго” та ТОВ “Волиньгаз збут”, буде проведено повернення частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо- та електропостачання, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня нового опалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу та 150 квт*г електричної енергії (в разі використання природного газу або електропостачання для індивідуального опалення).

Всього згідно списків ПАТ “Волиньобленерго” та ГОВ “Волиньгаз збут” підлягають монетизації 3777 домогосподарств м. Луцька.

В департаменті соціальної політики постійно діють телефони “гарячої лінії” з питань житлових субсидій: 284174; 284175; 284180.