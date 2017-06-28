Державний фонд регіонального розвитку виділив для Волині майже 150 млн грн

За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Лілії Павлової, з Державного фонду регіонального розвитку для Волинської області передбачено майже 150 млн грн, частка співфінансування з місцевих бюджетів становить більше 35 млн грн. За ці кошти планують реалізувати 22 проекти. На даний час усі відповідні документи перебувають на підписі у Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

– Залишилось провести тендери по 4 об’єктах: капітальний ремонт Іваничівської районної лікарні, реконструкція школи в смт. Голоби, будівництво шкільних майданчиків на території Рожищенської ДЮСШ, капітальний ремонт загальноосвітньої школи в місті Горохів. В той же час 26 червня оголосили тендер по Седлищах, а 23 червня – щодо капітального ремонту загальноосвітньої школи в селі Заброди. Серпень місяць – останній термін проведення усіх тендерних процедур, – повідомила Лілія Романівна.

Багато питань виникає у керівника найвищої виконавчої гілки влади в області щодо будівництва школи в селі Осівці Камінь-Каширського району, тому домовилися в найближчий час провести нараду з даного питання за участі представників місцевої влади.

Своєю чергою начальник управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдержадміністрації Юрій Кресак зазначив, що за рахунок субвенції з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій у 2017 році для області виділено більше 25 млн грн, які спрямують на реалізацію 74 об’єктів. Частина коштів уже надійшла в райони, а це 8,6 млн грн, з яких близько 2 млн грн – на завершення будівництва 27 школи у місті Луцьку. Однак наразі триває уточнення переліку об’єктів. Зокрема, проблеми виникли у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Любешівському, Маневицькому та Любомильському районах, а також у місті Нововолинськ. Представники місцевих органів влади висловили думку не розпорошувати кошти на декілька об’єктів, а спрямувати їх на один-два, але серйозних.

– Ми з Вами повинні в першу чергу врахувати інтереси громад. Не депутатів, а місцевих громад. Якщо сьогодні сільський голова наполягає, аби кошти направили саме на той проект, вважаю, що ми повинні його підтримати. Але розпорядником коштів буде саме сільська рада, яка й забезпечуватиме освоєння коштів і виконання робіт. Однак Кабінет Міністрів України поклав контроль за цим процесом на обласні та районні державні адміністрації, – зауважив Володимир Петрович.

Що ж стосується об’єднаних територіальних громад області, то на їх розвиток у 2017 році передбачено більше 50 млн грн. Найбільше отримали Прилісненська та Устилузька ОТГ – більше 5,5 млн грн. Як повідомив заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Віталій Швай, підготовлено проект розпорядження щодо формування переліку об’єктів та проектних заявок, а також призначення відповідальних осіб за їх реалізацію. Тому триває активна співпраця між головами об’єднаних територіальних громад та працівниками облдержадміністрації.

Окрім того, за словами голови Маневицької районної державної адміністрації Андрія Линдюка, виділено субвенцію з Державного бюджету у розмірі майже 2,5 млн грн для здійснення заходів соціально-економічного розвитку для компенсації населенню, яке проживає на території зони спостереження Рівненської АЕС. Загальна сума надходжень по даній субвенції у 2017 році становитиме близько 10 млн грн. Наразі триває оформлення проектно-кошторисної документації та проведення експертиз. Саме із цим виникає найбільше проблем через великий обсяг роботи. Опісля – документи передадуть до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для затвердження проектів.