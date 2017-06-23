На Волині прикордонники викрили чергову підготовку до незаконного переміщення сигарет

Державна прикордонна служба України продовжує проводити низку системних заходів, направлених на протидію організованій злочинності на кордоні. Триває спільна операція «Кордон – 2017», в рамках якої прикордонники тісно співпрацюють з усіма взаємодіючими органами.

Так, учора в результаті реалізації оперативної інформації прикордонниками відділу «Рівне» Луцького загону спільно зі співробітниками прикордонних оперативно-розшукових підрозділів та ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ще на етапі підготовки до вчинення протиправної діяльності було припинено чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон.

Правоохоронці встановили місце накопичення ящиків з сигаретами в лісосмузі, неподалік прикордонних інженерних загороджень. 18 ящиків були обмотані скотчем та підготовлені для швидкого перенесення до Західного Бугу й переправлення через воду, поряд знаходився згорнутий гумовий човен та збиті дошки для подолання контрольно-слідової смуги.

Наразі триває оперативний пошук осіб, причетних до спроби незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. А 9 тисяч безакцизних пачок сигарет будуть передані представникам ДФС.