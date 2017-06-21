На дорозі Устилуг-Луцьк-Рівне незабаром розпочнуться повномасштабні роботи

Стан справ щодо ремонту, обслуговування та утримання доріг області вкотре обговорили під час наради у голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, що відбулась 21 червня 2017 року.

Традиційно розглянули питання реалізації проекту поточного ремонту автомобільної дороги загального користування Н-17 Львів-Радехів Луцьк, а зокрема його завершення. Так, за словами начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолія Посполітака, наразі завершуються роботи з облаштування площадок на зупинках та встановлення освітлення. Зокрема залишилось облаштувати або відремонтувати зупинки у селі Шклінь Горохівського району та селах Чаруків, Несвічі, Баїв та Гірка Полонка Луцького району.

Тому голова облдержадміністрації Володимир Гунчик дав доручення підготувати підсумкову виїзну нараду, орієнтовно на 12 липня 2017 року, де прийматимуть рішення про терміни здачі дороги.

- Хочу, щоб усі були готові доповісти про підготовку автомобільної дороги Н-17 Луцьк-Львів до здачі. Тому відбудеться виїзна нарада за участі голови облдержадміністрації, під час якої оглянемо дорогу, та на кордоні з Львівською області підведемо підсумки. Нарада відкрита, запрошуємо ЗМІ, - наголосив Володимир Петрович.

Аналогічний принцип роботи керівник виконавчої гілки влади в області запропонував застосувати і до ремонту дороги Устилуг-Луцьк-Рівне, повномасштабні роботи над якою незабаром розпочнуться. Тож відповідна нарада відбудеться орієнтовно 19 липня 2017 року. Доти ж на автошляху, за словами Анатолія Посполітака, уже виконано робіт на 20 млн грн. Зокрема, «Луцькавтодор-сервіс» розпочав роботи на ділянці Луцьк-Володимир, рухаючись в сторону селища Торчина. Уже проведено вирівнювання профілю автомобільної дороги з укладкою асфальтобетону, триває підготовка до покриття верхнім шаром. Варто зазначити, що «Луцькавтодор-сервів» ремонтуватиме 3 ділянки дороги загальною протяжністю близько 30 км. Щодо інших ділянок, то триває робота над підписанням договорів з переможцями тендерів.

Щодо коштів на ремонт цих доріг, а саме 50-ти відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, то як зазначив начальник головного управління Державної казначейської служби у Волинській області Михайла Леміщака, ситуація позитивна, адже станом на сьогодні сума від перевиконання становить вже є орієнтовно 400 млн грн.

Однак, одним із проблемних питань наразі є затвердження переліку об’єктів, щодо яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету. Проблема полягає у необхідності затвердження цього переліку найближчим часом, аби кошти, згідно порядку спрямування 50-ти відсотків суми перевиконання, отримали підрядники, які виконуватимуть роботи.

Також не оминули увагу і питання утримання цих доріг, а зокрема вагового контролю. За інформацією начальника управління Укртрансбезпеки у Волинській області Володимира Степанова, на сьогодні проведено 2050 перевірок, з яких виявлено 53 порушення та накладено штрафів на півтори тисячі євро.